Bebê de 1 ano morre em acidente provocado por motorista alcoolizado na PA-150 em Moju, no Pará

Casal estava com a criança em uma moto, que foi atingida por um carro. Polícia encontrou latas de cerveja no veículo.

Um bebê de um ano e sete meses de idade morreu após um acidente por volta das 21h da noite de sexta (23), envolvendo uma motocicleta e um carro no km 2 da rod. PA-150 em Moju, nordeste do Pará.

Segundo a Polícia Militar, um casal e a criança trafegavam na via em uma moto, quando foram atingidos pelo carro.

O condutor fugiu e dentro do carro foram encontradas latas de cerveja. Segundo testemunhas, ele conduzia de forma desorientada no momento do acidente e a Polícia trabalha com a hipótese de alcoolemia no trânsito.

O caso foi registrado na delegacia de Polícia. Os pais foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros até a Unidade Mista de Saúde (UMS) e têm estado de saúde considerado grave. O condutor ainda não foi localizado pela Polícia, até então.

24/10/2020

