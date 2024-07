Durante operação para combater trabalho escravo, PF prende suspeito e apreende arma de fogo em Placas

Polícia Federal apreende arma durante operação contra trabalho escravo em Placas — Foto: Ascom PF PA/Divulgação

A Polícia Federal em conjunto com o Ministério Público do Trabalho deflagrou, nesta quinta-feira (4), uma operação visando o combate ao trabalho análogo à escravidão na região de Placas, no oeste do Pará. A ação resultou na prisão em flagrante de um indivíduo por posse ilegal de arma de fogo.

A operação foi desencadeada após investigações indicarem a possível existência de trabalhadores sendo submetidos a condições degradantes de trabalho em uma propriedade rural. Durante a ação, agentes da Polícia Federal realizaram buscas no local, onde foram constatadas irregularidades trabalhistas.

Além da constatação de irregularidades trabalhistas, os agentes encontraram uma arma de fogo no local, acarretando na prisão em flagrante por posse ilegal de arma de fogo. A arma, que estava sem registro, foi apreendida e será encaminhada para perícia.

A Polícia Federal no Pará destaca a importância de ações como esta para garantir os direitos dos trabalhadores e combater práticas ilegais que ainda persistem em algumas regiões.

Fonte: g1 Santarém e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 04/07/2024/15:08:36

