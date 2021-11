Bebê de apenas 1 ano é encontrada nua e sozinha em via pública

A criança foi levada a uma UPA, onde foram detectados sinais de abuso sexual – (Reprodução / Portal Zé Dudu)

Um caso despertou a revolta de moradores de Altamira, no sudoeste paraense. Uma bebê de 1 ano e 2 meses fpi encontrada engatinhando sozinha e sem roupas por uma mulher que passava pela Avenida Tancredo Neves, na tarde do último sábado (30). Depois de recolher a criança, ela acionou uma guarnição da Polícia Rodoviária Estadual que passava pelo local. Os policiais conduziram a menina até o Conselho Tutelar, que a levou a uma Unidade de Pronto Atendimento para a realização de exames médicos, já que havia sinais de violência sexual. As informações são do portal Confirma Notícia.

O pai da criança, identificado como Lindon Jonson Fernandes Miranda, foi localizado horas depois e acabou preso em flagrante por abandono de incapaz. A criança estaria sob os cuidados dele, que sobrevive do trabalho em uma borracharia construída na frente da casa onde mora e onde foram flagradas condições insalubres. Lindon Jonson disse que estava com a menina há 10 dias e que a mãe da criança a teria deixado com ele.

A bebê passou por exames no IML que irão confirmar ou não se de fato houve abuso sexual. A menina foi encaminhada temporariamente para uma casa de acolhimento.

Separada há um ano do pai da criança, a mãe da menina, identificada pelo prenome de Gabriela, deu a sua versão do caso depois de saber que a filha havia sido resgatada. Ela confirmou que de fato deixou a bebê com o pai há dez dias pois precisava fazer uma cirurgia para retirada de uma hérnia. E diz que ficou sabendo da notícia quando já estava internada aguardando pelo procedimento.

Apesar da versão da mãe, o Conselho Tutelar informou que a criança permanecerá em um abrigo e que fará um relatório após visita à casa da respónsavel, que mora no município de Medicilândia, para saber se ela tem ou não condições de criar a menina.

Gabriela, que tem 18 anos, contou que se separou de Lindon por conta de ciúmes e traições, e também porque ele exagerava no consumo de bebidas alcoólicas Ele foi preso por abandono de incapaz e depois liberado.

Por:O Liberal

01.11.21 23h49

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...