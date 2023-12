Projeto “Cine Leitura” levou literatura e cinema para crianças de Itaituba (PA) e Barcarena (PA)

(Foto: Tathy Neves) – A ação foi realizada no dia 30 de novembro em Itaituba e 06 de dezembro em Barcarena e contou com a doação de um acervo de 80 livros, 40 DVDs infantis e de uma estrutura de cinemateca.

O Projeto “Cine Leitura” realizou uma ação para difundir e fomentar a literatura e o audiovisual em instituições públicas de Itaituba (PA), no dia 30 de novembro e Barcarena (PA), no dia 06 de dezembro. As escolas também receberam a doação de cinematecas com acervos de livros e filmes para crianças.

O projeto “Cine Leitura” é um projeto de doação de estruturas físicas de cinematecas juntamente com acervos de livros e filmes para o público infantil para instituições sem fins lucrativos e espaços culturais públicos. Em Itaituba e Barcarena, as escolas públicas e instituições contemplaram 1.200 crianças.

As instituições foram contempladas com uma estrutura de cinemateca com projetor e home theater, 80 exemplares de livros de literatura infantil, com 50 títulos diferentes, 10 exemplares de livros de literatura infantil impressos em braile e 40 DVDs de títulos diferentes de filmes infantis.

Lei de Incentivo à Cultura, o projeto “Cine Leitura” tem a produção da Sancell, com patrocínio do Hidrovias, e realizado pelo Ministério da Cultura, Governo Federal União e Reconstrução.

Instituições que receberam as estruturas e oficinas:

Escola Municipal de Ensino Fundamental Barão do Rio Branco e Escola Carlos Sarmento.

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) de Barcarena e ONG Prisma.

