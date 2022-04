Bebê de um ano morre ao cair em rio durante fuga da mãe que sofria ameaças, no Pará

(Foto:Reprodução) – Briga entre familiares resultou em uma grande tragédia no município de Portel, localizado no arquipélago do Marajó, no Pará. Em razão de um desentendimento entre adultos, uma criança foi quem pagou com a própria vida.

O corpo de um menino de um ano e cinco meses foi encontrado no rio Anapú, próximo a comunidade Canadá, na zona rural Portel. O encontro do corpo ocorreu no último sábado (09). O menino estava desaparecido desde a sexta-feira (08).(As informações são do Dol).

Segundo apurou o repórter Marcos Onias, da RBATV, a tragédia aconteceu após a mãe da criança fugir com a cunhada e mais seis menores. A fuga ocorreu por que, segundo ela, estaria sofrendo ameaças do irmão adotivo, que lhe intimidava com uma arma de fogo. Em determinado momento da viagem a pequena embarcação em que o grupo estava naufragou.

ENTENDA O CASO

De acordo com informações de Policias Militares da 22ª Companhia Independente de Polícia Militar (22ªCIPM) que foram até o local do fato, tudo teria acontecido na comunidade Jatobá, quando um o homem, identificado apenas como Edimilson, tentou contra a vida de um professor da comunidade, desferindo golpes de faca na vítima, por estar com ciúmes de sua companheira.

Após a confusão com o professor e, em posse de uma arma de fogo, Edimilson ameaçou de morte sua companheira e a irmã adotiva dele. Foi nesse momento que as duas mulheres, junto com outras crianças fugiram. No meio do rio, a embarcação afundou. Com o naufrágio, a criança de um ano desapareceu e só foi encontrada no sábado, já sem vida.

SEPULTAMENTO

O corpo da criança foi velado e sepultado em um cemitério da região, já o professor ferido foi levado para o Hospital Municipal de Portel. Edmilson, segundo informações da PM, fugiu em uma lancha voadeira que teria sido alugada pela mãe dele.

A mãe da criança foi orientada a procurar a delegacia de Polícia Civil de Portel, que também já instaurou um inquérito para investigar o caso. O acusado está foragido.

