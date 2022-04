Homem é preso com arsenal de armas e munições em Guarantã do Norte (MT)

(Foto:Reprodução) – A Polícia Militar prendeu em flagrante um homem, de 35 anos, por porte e posse ilegal de arma de fogo, na noite desse domingo (10.04), em Guarantã do Norte. Com o suspeito, a PM localizou e apreendeu pistolas, espingarda, rifle e carabina, e mais de 140 munições de diversos calibres.

Por volta de 18h45, a equipe de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (Raio) foi acionada para verificar uma denúncia de disparos de arma de fogo no bairro Albino Meneguetti. Segundo a denúncia, no local estaria havendo uma confraternização durante todo o fim de semana e um dos participantes estaria com diversas armas de fogo em seu carro.(As informações são do gazetadigital.com).

No endereço informado, os policiais questionaram os participantes sobre a denúncia e um suspeito se apresentou como responsável por efetuar os disparos. Indagado sobre a existência de mais armas de fogo, o homem revelou que em seu veículo haveria mais armamento.

Em vistoria no veículo, os policiais encontraram duas pistolas, sendo uma 9mm e outra 380, uma espingarda de calibre 12, um rifle calibre 22 e uma carabina calibre .40. Além disso, a equipe policial também apreendeu 141 munições, distribuídas entre todos os calibres das armas localizadas.

Diante do flagrante, o suspeito recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a delegacia da cidade, junto com todo o material apreendido, para registro da ocorrência e demais providências cabíveis

Jornal Folha do Progresso em 11/04/2022/

