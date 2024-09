Bebê nasce em ambulância a caminho do hospital em Santarém; mãe e filha passam bem

A equipe de enfermeiros que realizaram o parto — Foto: Divulgação

Na manhã de quinta-feira (12), uma criança nasceu em plena rodovia Everaldo Martins (PA-457), em Santarém, oeste do Pará. A mãe, Maria Roseane de Castro Pinto, moradora da Vila Balneária de Alter do Chão, estava em sua 39ª semana de gestação e dirigia-se ao hospital quando entrou em trabalho de parto. Ela estava grávida de seu oitavo filho, a Maria Vitória, que nasceu por volta das 9h20. Tanto a mãe quanto o bebê apresentaram bom estado de saúde.

A equipe de atendimento da Unidade Básica de Saúde 24h (UBS 24 H) de Alter do Chão, composta pela enfermeira Karina Fialho, a técnica de enfermagem Amanda Santos, e o condutor da ambulância Valter Souza, foi rapidamente mobilizada para atender à emergência.

Segundo Carina, que é urgentista e emergencista, a situação exigia rapidez e preparo.

“Sabíamos que poderia ser um parto rápido, então a enfermeira precisa ir junto com a equipe para dar o suporte necessário”, relatou.

A ambulância, equipada com todos os materiais para o atendimento de urgência, já estava a caminho da cidade quando, próximo a comunidade Cucurunã, o parto aconteceu.

“Foi tudo muito rápido. Já víamos que a criança estava pronta para nascer. Pedi para o motorista parar, mas antes que isso fosse possível, a bebê nasceu enquanto ainda estávamos em movimento”, descreveu a enfermeira, que conduziu o parto.

Apesar das circunstâncias, o nascimento foi tranquilo, e a bebê veio ao mundo chorando bastante, demonstrando estar saudável. A mãe e a criança foram levadas para o Hospital Municipal de Santarém, passaram por avaliação médica e passam bem.

Karina, que realizou seu primeiro parto em uma ambulância, expressou sua satisfação com a experiência.

“Foi uma sensação maravilhosa, uma experiência única. Trazer ao mundo uma bebê saudável, grande, e bonita… Foi incrível, fiquei extasiada, assim como toda a equipe.”

Além dos desafios do parto em trânsito, a enfermeira destacou a importância de uma equipe bem alinhada e preparada para situações de emergência, especialmente em uma região como Alter do Chão, onde a cobertura inclui áreas de difícil acesso, como ramais e comunidades ribeirinhas. “Precisamos estar prontos para tudo, e isso envolve muita habilidade e trabalho em equipe.”

“A bebê nasceu com muita fome, mas estava ótima, e a pegada dela foi excelente”, concluiu karina.

