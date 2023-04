Bebês recém-nascidos ganham ensaio de coelhinho da Páscoa em hospital do Pará

Recém-nascidos ganharam ensaio de ‘coelhinho da Páscoa’ em hospital de Barcarena, no Pará — Foto: Hospital Materno-Infantil de Barcarena (HMIB)/Reprodução

Mães produziram orelhinhas e depois posaram para fotos usando o Método Canguru. ‘Foi a primeira coisa que minha filha usou e eu que confeccionei. Incrível’, diz mãe.

Bebês recém-nascidos ganharam um ensaio fotográfico de coelhinho de Páscoa com itens confeccionados por suas mães. Ação foi realizada no Hospital Materno-Infantil de Barcarena (HMIB) Dra. Anna Turan, na Região de Integração Tocantins, nordeste do Pará.

As mães produziram as orelhinhas de coelho na própria unidade, com materiais especiais que podem ser usados pelos bebês. Depois, as mães e suas crianças fotografaram usando o Método Canguru, que fortalece o vínculo entre eles. Algumas mães se emocionaram com a ação realizada pela maternidade.

“Este acessório foi a primeira coisa que a minha filha usou desde que nasceu, e fui eu que confeccionei. Isso, para mim, foi maravilhoso e incrível”, relatou a pescadora Luciane Cunha.

Ela é da Ilha Tucumanduba, no interior de Abaetetuba, no nordeste do Pará, e teve hipertensão durante a gestação da pequena Paloma Valentina. A bebê nasceu pesando 1.270 kg, considerada um recém-nascido prematuro tardio; atualmente está com 1.430 kg e em processo de ganho de peso.

“Me sinto, em parte, triste por estar longe da minha família, mas por outro lado feliz por estar próximo da filha. Aqui ela tem o cuidado que precisa, e onde eu moro não tem esses recursos”, disse Luciane.

Segundo a Secretaria de Saúde estadual do Pará, responsável pela unidade junto com o Instituto Social e Ambiental da Amazônia (ISSAA), “a iniciativa faz parte das ações de humanização desenvolvidas na unidade que buscam promover momentos de acolhimento e descontração às famílias e aos bebês”.

“A data vai além da crença religiosa, por isso a equipe multiprofissional organizou a iniciativa, e vestiu de coelhinhos todos os bebês internados, como forma de enfatizar o processo de humanização e do cuidado. Esta experiência diminui o sofrimento que o processo de internação pode gerar, aumentando, assim, o vínculo mãe-bebê”, informou a terapeuta ocupacional do HMIB, Maynara Sampaio.

O Hospital em Barcarena Dra. Anna Turan fica a 114 quilômetros de Belém e atende 11 municípios do Baixo Tocantins: Abaetetuba, Barcarena, Igarapé-Miri, Moju, Baião, Cametá, Limoeiro do Ajuru, Mocajuba, Acará, Tailândia e Oeiras do Pará.

Publicado Por:Jornal Folha do Progresso em 08/04/2023/07:56:29

