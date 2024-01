Belém celebra aniversário com apresentação de Fafá de Belém, show de Manu Bahtidão e eventos gratuitos

Programações ainda contam com sarau, mostras e palestras.

A Grande Belém completa nesta sexta-feira (12) 408 anos de muitas histórias. Para celebrar, alguns espaços e órgãos públicos estão oferecendo shows e serviços gratuitos em comemoração a essa data especial.

O g1 listou alguns desses eventos com destaques para as atrações, datas, horários e locais. Veja abaixo:

🔥 Shows e Apresentações

🎨 Exposições

🎤Palestras

Shows e Apresentações

Fafá de Belém no Concerto “A Sinfonia dos Dois Mundos”

A obra escrita por Dom Helder Câmara e musicada pelo padre suíço Pierre Kaelin terá direção e regência de Miguel Campos Neto e participação da Orquestra Sinfônica do Theatro da Paz (OSTP).

O evento gratuito ainda contará ainda com participação especial do tenor Atalla Ayan e Diogo Almeida desempenhando o papel de recitante.

🗓️ Quando? sexta-feira, 12 de janeiro

📍Onde? Theatro do Paz – Avenida da Paz, Praça da República, S/N – Campina, Belém

💲Quanto? gratuito com distribuição de ingressos na bilheteria do Theatro da Paz no dia da apresentação, a partir das 9h.

Manu Bahtidão

A cantora foi anunciada oficialmente pelo governador Helder Barbalho (MDB), durante um vídeo divulgado nas redes sociais. Além dela, outras atrações também estão previstas para se apresentarem.

🗓️ Quando? Quinta-feira, 11 de janeiro

📍Onde? Estacionamento do Estádio do Mangueirão – Rod. Augusto Montenegro, s/n – Km 03

💲Quanto? gratuito

“Poesia e Canção para Belém – Paes Loureiro e Salomão Habib”

Apresentação vai contar com trechos do álbum lançado no ano 1998 intitulado: “Belém, o azul e o Raro” cujo sub-título é “Para ler como quem anda nas ruas”. Um passeio poético-musical pelas ruas e monumentos históricos da cidade de Belém.

A “Canção para Belém”, “Belém Antiga”, “Guaimiaba”, “Coreografias” também farão parte, além de recitais poéticos, acompanhadas ao violão. Também integram o programa peças instrumentais como “Toadas Ribeirinhas”, Baia do Marajó”, entre outras.

Este slideshow necessita de JavaScript.

🗓️ Quando? quinta-feira, 11 de janeiro, às 19h📍Onde? Igreja de Santo de Alexandre – Praça Frei Brandão, s/n – Cidade Velha, Belém💲Quanto? gratuito

Especial Aniversário de Belém

A programação vai contar com show de Aninha Odalística, Manoel Cordeiro, Chico Salles e DJ Rony do Guamá

🗓️ Quando? quinta-feira, 11 de janeiro, às 19h

📍Onde? Espaço Cultural Apoena – Av. Duque de Caxias, 450 Altos – Marco, Belém

💲Quanto? a partir de R$20 reais até 21h30

🎨 Exposições

Sarau “Chuva de Poesias para Belém”

Sob a curadoria do poeta Renato Gusmão, poetas da cidade irão recitar poesias inspiradas na capital paraense.

O evento é aberto ao público, no entanto, devido à capacidade limitada do espaço, o acesso será restrito a 50 lugares e ocorrerá por ordem de chegada.

🗓️ Quando? terça-feira, 9 de janeiro, às 18h

📍Onde? Foyer do Theatro da Paz

💲Quanto? gratuito

Memorial da Cabanagem

O espaço terá uma iluminação especial neste período.

🗓️ Quando? até 12 de janeiro

📍Onde? Castanheira, Belém

Mostra “Fronteiras Cabanas”

A programação parte do acervo do Arquivo Público sobre as fronteiras por onde os cabanos passaram, desde as terras da Guiana até áreas do interior da Amazônia e fronteiras a leste.

O intuito é mostrar ao público um panorama da Cabanagem fora de sua capital, podendo ser entendida como um movimento tão perigoso aos interesses das elites econômicas que alertou e motivou governantes de outras províncias do Império Brasileiro para mobilizar recursos e forças militares na sua contenção e repressão.

🗓️ Quando? até 31 de janeiro, de segunda a sexta, de 8h às 14h

📍Onde? Arquivo Público do Estado do Pará – Tv. Campos Sales, 273 – Campina, Belém

💲Quanto? gratuito

Fotografia

A programação é oferecida pelo Sesc Ver-o-Peso, que está realizando uma série de atividades culturais e interativas. Uma delas é a “Fotografia e Imaginação”, que abordará o tema “Subversões: a Belém que cresce em mim”.

O público poderá utilizar um protótipo de câmera fotográfica de brinquedo, que estimulará vivências sensoriais e produção de imagens mentais.

As inscrições devem ser encaminhadas até o dia 10 de janeiro para o e-mail psampaio@pa.sesc.com.br, informando nome completo, telefone para contato e idade do participante.

🗓️ Quando? domingo, 14 de janeiro

📍Onde? Instalações do Sesc – Centro histórico de Belém – Avenida Boulevard Castilhos França

💲Quanto? gratuito

“Experiências do Olhar”

A instalação está aberta ao público e pode levar os participantes a se conectarem com memórias pessoais e sociais, que estarão envolvidas com o cotidiano e os locais considerados patrimônios da cidade, registrados no Centro Histórico de Belém.

🗓️ Quando? até 30 de janeiro, de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h.

📍Onde? Instalações do Sesc – Centro histórico de Belém – Avenida Boulevard Castilhos França

💲Quanto? gratuito

Mostra “Entremeio Cabano”

A programação pretende oferecer uma experiência visual a respeito das pessoas que participaram do movimento, através dos documentos da época.

O acervo ajuda a compreender e visualizar os rostos que lutaram na Cabanagem: povos indígenas, negros libertos e escravizados, mulatos, ribeirinhos, mulheres, pequenos agricultores que travaram batalhas contra as forças imperiais por melhores condições de vida e de trabalho na Província do Grão-Pará durante o período imperial.

🗓️ Quando? até 10 de fevereiro, de terça a domingo, das 9h às 17h.

📍Onde? Museu do Estado do Pará – Praça Dom Pedro II, s/n – Cidade Velha, Belém

💲Quanto? gratuito

🎤 Palestras

Dia 11 de janeiro – quinta-feira

“Insurgências femininas na Cabanagem” com a profª. dra. Eliana Ramos, às 9h30, no Museu do Estado do Pará.

“Da guerra e da paz: as conexões entre as eleições para a justiça de paz e a Cabanagem no Grão-Pará (1828 – 1841)”, com a profª. dra. Danielle Mourão.

