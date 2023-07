A Polícia Federal foi acionada pela companhia aérea | Foto: Divulgação/PF-PA

IMPORTUNAÇÃO SEXUAL

Belém: homem é preso por assediar adolescente em avião

Polícia Federal no Pará prendeu um homem suspeito de importunação sexual contra jovem de 14 anos

Homem de 60 anos foi preso em flagrante pela Polícia Federal por cometer importunação sexual contra uma jovem de 14 anos na tarde do sábado (29). O crime ocorreu em um voo que saiu de São Paulo com destino a Belém. A menor viajava sozinha e sua mãe a aguardava no Aeroporto Internacional local.

A Polícia Federal foi acionada pela LATAM, empresa aérea responsável pelo voo, antes do pouso na cidade de Belém. Foram ouvidas as testemunhas, o suspeito, a vítima e dada a voz de prisão por importunação sexual.

Todas as medidas foram adotadas no sentido de melhor acolher a vítima e testemunhas.

A Polícia Federal reforça a importância de denunciar casos de abuso e violência sexual, para que os responsáveis sejam punidos de acordo com a lei e para que seja garantida a segurança e integridade física e psicológica das vítimas.

Fonte: Comunicação Social da Polícia Federal no Pará/ Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 31/07/2023/05:25:27

"Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte."

