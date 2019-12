Corpos de jovens são encontrados em Rio Maria; no total, 3 foram assassinados no fim de semana

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Segundo a Polícia Civil, os três teria marcado de irem a uma festa na sexta-feira (13), mas Ricardo não quis ir, dizendo que ia ficar em casa, dormindo. A Polícia acredita que os assassinos pegaram Thales e Guilherme de carro nessa festa e, em seguida, foram à casa onde Ricardo estava, matando o jovem no local. Em seguida, eles levaram os dois outros rapazes até o local afastado, onde também os executaram com tiros na cabeça.

Ainda segundo o delegado, uma possível ligação das mortes com o tráfico de drogas é considerada, pois os mortos seriam usuários de substâncias ilícitas. Apesar da diferença de tempo entre a localização dos cadáveres, a polícia crê que as mortes de Guilherme, Thales e Ricardo tenham ligação pelo fato dos três serem amigos e passarem bastante tempo juntos.

Segundo o delegado Carlos César, da delegacia de Rio Maria, os corpos dos dois rapazes, ambos de 18 anos, foram encontrados em avançado estado de decomposição na estrada do Chico Maranhão, perto da entrada do município de Bannach. Não é possível ainda atestar a motivação, mas a moto de um deles foi recuperada e pessoas estão sendo ouvidas. Alguns suspeitos também já foram identificados, e estamos trabalhando para elucidar o caso rapidamente”, disse o policial.

Um final de semana violento assombrou os moradores de Rio Maria, sudeste paraense, onde três jovens foram assassinados em uma chacina, aparentemente motivada por vingança. O primeiro corpo a ser encontrado foi de Ricardo da Silva Aquino, achado em uma casa na manhã de sábado (14), com tiros da cabeça. Os cadáveres de Guilherme Souza Lopes e Thales Venilson Pereira Martins foram encontrados somente no final da noite deste domingo (15), também com tiros na cabeça.

