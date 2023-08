Já estão confirmadas as participações de 600 produtores que chegarão em caravanas oriundas de diversas regiões de integração do Pará. Foto: Divulgação

Belém vai sediar o Chocolat Amazônia 2023 no Hangar

Com o objetivo de promover o chocolate de origem e impulsionar os negócios da cacuicultura do País, sobretudo o da Amazônia, será realizado no período de 17 a 20 próximo, o Festival Internacional do Chocolate e do Cacau – Chocolat Amazônia 2023, cujo tema este ano será “O Pará na Bioeconomia da Amazônia”. A programação ocorrerá no Hangar Centro de Convenções e Feiras da Amazônia.

Simultaneamente, o público poderá apreciar também o melhor da produção de flores e plantas genuinamente amazônicas no Flor Pará que reunirá produtores e comerciantes do segmento.

Já estão confirmadas as participações de 600 produtores que chegarão em caravanas oriundas de diversas regiões de integração do Pará, entre elas, as regiões do Xingu e do Lago Tucuruí que são consideradas as maiores produtoras de cacau de origem do Pará e onde estão situados os municípios da Transamazônica, entre os quais, Medicilância, Uruará, Altamira e Novo Repartimento.

O evento é uma realização do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca (Sedap) com recursos do Fundo de Desenvolvimento da Cacauicultura do Pará (Funcacau). A organização é da MVU eventos, idealizadora do Festival Internacional do Chocolate e do Cacau que ocorreu pela primeira vez em 2009, na cidade de Ilhéus, na Bahia.

Nos 10 mil metros quadrados do Hangar onde serão instalados os estandes do Chocolat Amazônia e do Flor Pará, o público poderá apreciar o que de melhor é produzido no segmento do cacau e do chocolate além das plantas e flores amazônicas. Também poderá vivenciar experiências sensoriais únicas. Os visitantes terão à disposição uma vasta gama de produtos derivados do cacau, como bombons, doces, cremes, bolos, entre outras receitas que serão repassadas ao vivo por renomados chefs, entre os quais, Ricardo Campos, que estará no espaço denominado de Show Cooking no dia 17 – data da abertura do evento – no horário das 19h30 às 21h.

A programação contará, também, com o Palco Cacau – um espaço onde serão apresentadas atrações artísticas e culturais para entretenimento do público que visitar o Chocolat Amazônia. A edição deste ano contará, ainda, com o kids cooking e o atelier, onde serão realizadas esculturas ao vivo feitas por famosos chocolatiers do país.

O Chocolat Festival será um espaço, também, para a realização de painéis com palestrantes nacionais e internacionais que debaterão importantes temas do segmento. A programação contará, ainda, com o Fórum do Cacau onde serão apresentados painéis sobre a cacauicultura no Brasil e no mundo.

Flores e Plantas – Durante os quatro dias de evento, além de ter a oportunidade de ter uma experiência saborosa com o melhor do chocolate de origem da Amazônia, o público terá à disposição uma imensa variedade de flores e plantas produzidas na região. Os interessados em aprender a fazer arranjos florais com especialistas terão a oportunidade de participar de diversas oficinas que serão oferecidas durante o evento.

Serviço: O Chocolat Amazônia 2023 será aberto no dia 17 de agosto, a partir das 19h. O evento será encerrado no dia 20 de agosto, às 21h.

A programação completa do Festival Internacional do Chocolate e do Cacau poderá ser encontrada neste endereço.

Fonte:Dol/ Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 12/08/2023/05:25:27

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...