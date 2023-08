INCRÍVEL – Aranha brasileira que causa ereção permanente provoca alvoroço em mercado

(- Foto: Reprodução / Redes Sociais) — Bombeiros acreditam que a aracnídeo possa ter chegado ao país escondida em em cachos de banana

Aranha mais venenosa do mundo, encontrada normalmente no Brasil, apareceu em mercado austríaco

Um supermercado, na Áustria, foi fechado e esvaziado após uma aranha brasileira ser encontrada no local na última terça-feira (8/8). A espécie, em questão, é capaz de causar ereções permanentes em homens, entre outros males.

Tudo começou quando o gerente do estabelecimento viu uma enorme aranha preta e vermelha. Com cerca de 10 centímetros, o homem aterrorizado chamou os bombeiros.

Após análises, agentes da corporação suspeitaram que poderia se tratar da aranha pertencente à família altamente venenosa Ctenidae ou Aranha Errante. A espécie de fato tem origem no Brasil e deve ter chegado à Europa escondida em cachos de banana.

A aranha em questão é uma das mais venenosas já encontradas no planeta, fato constatado pelo Livros dos Recordes. Além de poder matar um ser humano em poucas horas, pode causar hipotermia, visão turva, convulsões e ereções permanentes.

O especialista Matthew Holden, do Nottingham Reptile Centre, contou à BBC, que a ereção, neste caso, é extremamente dolorosa.

“A ereção é um efeito colateral que todos os que forem picados por essa aranha experimentarão junto com a dor e o desconforto”, disse Rômulo Leite, do Medical College of Georgia, à Live Science. “Esperamos que, eventualmente, estudar esse animal acabe no desenvolvimento de medicamentos reais para o tratamento da disfunção erétil”.

Com a identificação, o supermercado chamou um exterminador enquanto funcionários lacravam as caixas de bananas. Após o acontecimento, uma porta-voz do estabelecimento disse que “medidas abrangentes de limpeza e desinfecção” estão em andamento para a reabertura. (Com informações de Page Not Found)

Fonte: O Tempo/ Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 12/08/2023/05:25:27

