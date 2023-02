Biden faz visita surpresa à Ucrânia pela 1ª vez desde o início da guerra

Presidentes dos EUA, Joe Biden, e da Ucrânia, Volodymyr Zelenskiy, concedem entrevista coletiva na Casa Branca 21/12/2022 (Foto:REUTERS/Kevin Lamarqu).

Enquanto estava na capital ucraniana, Biden se encontrou com o presidente Volodymyr Zelensky e com a primeira-dama Olena Zelenska no palácio presidencial.

Em comentários conjuntos ao lado de Zelensky, Biden disse que anunciou meio bilhão de dólares em assistência à Ucrânia, dizendo que o pacote incluiria mais equipamento militar, incluindo munição de artilharia.

Em comentários, Biden falou sobre a resiliência da resistência ucraniana à medida que a guerra entra em seu segundo ano. “Um ano depois, Kiev está de pé. E a Ucrânia está de pé. A democracia permanece”, disse Biden.

Zelensky acrescentou que ele e Biden falaram sobre “armas de longo alcance e as armas que ainda podem ser fornecidas à Ucrânia, embora não tenham sido fornecidas antes”.

A visita de Biden ocorre em um momento crítico do conflito de 12 meses, com a Rússia se preparando para uma esperada ofensiva na primavera, enquanto a Ucrânia pretende retomar o território em breve. Os Estados Unidos e outras nações ocidentais têm enviado armas, tanques e munições para a Ucrânia na esperança de mudar a trajetória da guerra. (Com informações de Kevin Liptak/Cnn).

Por:Jornal Folha do Progresso em 20/02/2023/09:32:51

