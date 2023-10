Bióloga de 34 anos morre em grave acidente na PA-160 entre Parauapebas e Canaã

(Foto: Reprodução) – A bióloga Pâmella Oliveira Carvalho, de 34 anos de idade, infelizmente morreu na tarde da última terça-feira (17) em um grave acidente de trânsito registrado na Rodovia PA-160, nas proximidades da Vila Cedere I, entre Parauapebas e Canaã dos Carajás.

Segundo informações, vitima conduzia o seu automóvel quando teria perdido o controle durante a chuva e colidido contra um caminhão que trafegava sentido Parauapebas. Pâmella estaria indo em direção à Canaã dos Carajás e no momento chovia bastante, ocasionando o sinistro.

A bióloga ficou presa nas ferragens após o seu veículo cair em uma ribanceira em virtude da colisão. Homens do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) estiveram no local e realizaram a remoção do corpo de Pâmella das ferragens.

Profissionais do Instituto Médico Legal (IML) realizaram a remoção do cadáver para exames de necropsia.

Investigadores da 20ª Seccional Urbana de Polícia Civil de Parauapebas irão investigar as causas reais do acidente que infelizmente terminou com uma vítima fatal.

Fonte: Portal Pebinha de Açúcar e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 19/10/2023/17:56:34

