PRF apreende mais de 200 kg de skunk em falsa mudança no Pará

Os 203 quilos de skunk estavam divididos em 200 tabletes, acondicionados em embalagens duplas e distribuídos entre os itens da falsa mudança. | Divulgação / PRF

Caso foi registrado na tarde desta quarta-feira (16), no município paraense.

O crime de tráfico de drogas no Brasil está prevista no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, com pena de reclusão de 5 a 15 anos, além do pagamento de multa.

Em um caso de transporte de entorpecentes, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 203 quilos de skunk durante fiscalização no quilômetro 486 da BR-230, no município de Anapu/PA, na tarde desta quarta-feira (16). Os agentes encontraram a droga escondida entre móveis e caixas que simulavam uma mudança.

A equipe da PRF efetuava patrulhamento de rotina quando visualizou um caminhão baú estacionado de forma irregular às margens da rodovia, em um ponto considerado perigoso e sem qualquer tipo de sinalização.

Ao abordar o condutor, um homem de 36 anos, natural de Rio Branco/AC, ele afirmou inicialmente que o caminhão havia apresentado uma pane mecânica, já resolvida, e que prosseguiria viagem até Pacajá/PA. Após isso, continuaria para Goiás, suposto destino final da carga.

Ao ser questionado sobre o que transportava, o condutor alegou que se tratava de uma mudança proveniente de Santarém/PA, pertencente a militares em processo de transferência.

No entanto, durante a conversa, o relato apresentou contradições: o motorista passou a afirmar que seriam duas mudanças — uma de Boa Vista/RR e outra de Santarém/PA — e, por fim, mencionou uma terceira carga embarcada em Uruará/PA.

As versões inconsistentes despertaram suspeitas nos agentes e, na inspeção do compartimento de carga, a equipe localizou móveis, objetos pessoais e peças automotivas, além de caixas lacradas.

Um dos volumes, entretanto, chamou a atenção dos policiais por exalar um odor característico da droga conhecida como skunk. Ao abrirem o recipiente, os agentes confirmaram a presença da substância entorpecente.

A verificação completa revelou um total de 203 quilos de skunk, divididos em 200 tabletes, acondicionados em embalagens duplas e distribuídos entre os itens da falsa mudança.

O motorista recebeu voz de prisão em flagrante e foi encaminhado, junto com a droga apreendida, à Superintendência de Polícia Civil em Altamira/PA para os procedimentos cabíveis, em tese, pelo crime de tráfico de drogas.

