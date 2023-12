Lula diz que a COP30 no Pará não terá ‘luxo e riqueza’ de Dubai e terá “a cara do Brasil”

Presidente Lula alerta que a COP30 terá uma identidade brasileira, com a possibilidade de reuniões sob árvores e discussões em canoas ou igarapés.

Em uma coletiva neste domingo (3), antes de embarcar para Berlim, na Alemanha, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que a próxima Conferência das Nações Unidas sobre Mudança Climática 30 (COP30), agendada para acontecer em 2025 em Belém, Pará, não poderá replicar o luxo e a riqueza da COP28 de Dubai, “a menos que ocorra em outro país árabe ou talvez no Principado de Mônaco”.

Ele enfatizou a singularidade da futura COP brasileira, afirmando que será realizada “com a cara do Brasil”, destacando a autenticidade local. “Alertei as pessoas para que ninguém fique imaginando que vai ser possível repetir uma COP como essa, com esse luxo, essa riqueza”, disse o presidente.A escolha estratégica de Belém como sede da COP30 foi anunciada em maio, com o objetivo de proporcionar uma compreensão mais profunda da Amazônia aos participantes.“Vamos fazer em um estado amazônico que vai ser a grande novidade. Se tem aqui o palácio para fazer uma reunião, a gente pode fazer embaixo da copa de uma árvore e discutir assuntos numa canoa, num igarapé. Essa vai ser a nossa COP, no Brasil, em 2025”, afirmou Lula.Contudo, o presidente apontou desafios ambientais que o Pará enfrenta, como desmatamento, garimpo ilegal e deficiências de saneamento básico.A COP30 promete não apenas ser um fórum de discussão climática, mas também um reflexo da diversidade e desafios ambientais locais, trazendo à tona a interseção entre questões globais e realidades regionais no contexto da crise climática.

Fonte: O Liberal / Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 03/12/2023/21:12:53

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...