Governo do Pará lança crédito para jovem empreendedor; veja como participar

Projeto visa estimular o espírito empreendedor no jovem e concederá crédito de até R$ 2 mil. Foto: Divulgação

O Governo do Estado, através da Secretaria Estratégica de Articulação da Cidadania (Seac), divulgou nesta quinta-feira, 19, as regras para quem estiver interessado a fazer parte do Projeto Geração Empreende+, lançado em agosto deste ano.

A iniciativa visa capacitar os participantes com os conhecimentos e habilidades necessários para abrir e gerir com êxito seus próprios empreendimentos.

O titular da Seac, Igor Normando, reforçou a importância da promoção de uma cultura empreendedora, que não apenas fomente o desenvolvimento individual, mas contribua para a expansão econômica da região.

“Compreendemos que um ecossistema empreendedor sólido é fundamental para a criação de empregos, inovação e crescimento sustentável. Por meio do Geração Empreende+, o governo do Estado está investindo nos jovens e no potencial empreendedor deles, preparando-os para os desafios e oportunidades do mercado atual”, ressaltou o secretário.

O projeto também oferece a oportunidade de receber microcrédito, por meio do Programa CredCidadão, do governo estadual, voltado a microempreendedores do município que estejam cadastrados como Microempreendedores Individuais (MEI) ou formais. A linha de crédito é voltada diretamente a um programa de empreendedorismo popular. Os jovens que se destacarem poderão solicitar o microcrédito, que proporciona o suporte financeiro necessário para iniciar o próprio negócio. O valor chega a R$ 2 mil.

O edital prevê a escolha de 500 candidatos, que terão acesso a cursos de formação sobre temas relacionados ao empreendedorismo, como mercados digitais, produtização, mercados de bioeconomia e economia criativa, além da linha de crédito. O projeto terá ainda outra etapa, que consiste na elaboração de um projeto de conclusão do curso.

A fase é obrigatória para obtenção do microcrédito, ressaltando que a apresentação ainda será avaliada por uma comissão, que indicará os que mais se destacarem. Será aplicada taxa de juros de 1% ao mês com prazo de até 18 meses para pagamento, com carência do início de pagamento de até seis meses.

QUEM PODE PARTICIPAR

Poderá se inscrever no Projeto Geração Empreender +:

a) Pessoa físicas com idade entre 18 (dezoito) e 35 (trinta e cinco) anos;

b) Residente na cidade de Belém há pelo menos 6 (seis) meses;

c) Que tenha concluído o Ensino Médio;

d) Cuja renda familiar seja inferior a 5 (cinco) salários mínimos;

e) Que não tenha sido contemplada com linha de crédito do CredCidadão anteriormente;

f) Que se encontre livre de restrições junto ao SPC, SERASA.

Fica reservada a cota de 25 vagas, correspondente a 5% (cinco por cento) da totalidade de vagas, para a habilitação de pessoas com deficiência (PcD).

As etapas do projeto são as seguintes:

Primeira Etapa: Cursos de Formação

Nesta fase, serão formadas cinco turmas, cada uma com 100 alunos, para cursos de formação técnica. Os cursos abordarão tópicos como empreendedorismo, mercados digitais, produtização, mercados de bioeconomia e economia criativa.

Segunda Etapa: Elaboração do Projeto de Conclusão

Após a formação, os alunos serão orientados a criar um projeto de conclusão que esteja alinhado com a promoção da cidadania e um dos seguintes eixos temáticos: negócios voltados à gastronomia, negócios digitais ou negócios de impacto ambiental/social. A apresentação do projeto é um critério indispensável para a obtenção do Certificado de Conclusão do curso.

Terceira Etapa: Avaliação pela Comissão de Avaliação e Seleção

Nesta etapa, a Comissão de Avaliação e Seleção, composta por servidores da Seac, avaliará os projetos com base em critérios objetivos, como inovação, viabilidade financeira, potencial de mercado, entre outros. Até 500 projetos aptos receberão a concessão de microcrédito.

Quarta Etapa: Concessão do Microcrédito

Os candidatos cujos projetos forem considerados aptos receberão um microcrédito no valor de R$2.000,00, com taxas de juros acessíveis. O pagamento será facilitado, com um período de carência de até seis meses.

Fonte: Redação e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 19/10/2023/17:49:54

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...