Biometria para CNH já pode ser realizada em Novo Progresso

Antes, esse sistema não estava disponível no município, fazendo a população se deslocar para cidades mais distantes, como Itaituba e Santarém a inclusão da tecnologia, os munícipes podem contar com a praticidade de serem atendidos dentro da própria cidade.

Os condutores que precisarem realizar exames de aptidão física e mental e de avaliação psicológica também já podem contar com este serviço, a MPT CLINICA está habilitada para a prestação deste serviço no município de Novo Progresso.

(Foto:Reprodução) – O Departamento Estadual de Trânsito do Estado do Pará (DETRAN|PA), implantou no município de Novo Progresso e já está em funcionamento desde esta quarta-feira 14 de julho de 2021, a biometria para os cidadãos que irão obter, renovar ou realizar o serviço de reciclagem da Carteira Nacional de Habilitação (CNH). O sistema biométrico permite a regularização da situação dos condutores e passou a vigorar visando garantir mais transparência e segurança.

