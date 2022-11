Começa a faltar combustível nos postos de Novo Progresso

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

O bloqueio em estradas está afetando de forma pontual a distribuição dos combustíveis em Novo Progresso e em alguns estados do país. O abastecimento se faz através do porto de Miritituba.

Postos já ficam sem combustíveis em alguns locais de Novo Progresso, no sudoeste do estado do Pará.

