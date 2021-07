Batida entre caminhão e motocicleta deixa dois mortos na BR 163 em Novo Progresso

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

A motocicleta estava sendo conduzida pelo Gilmar, Salustriano estava na carona, as vitimas morreram carbonizadas em baixo do caminhão, este foi relato da esposa de umas das vítimas para Polícia. O Caminhão seguia pela rodovia carregado de milho sentido a Miritituba e tinha a sigla Brasil Novo.

De acordo com informações, o caso ocorreu por volta das 11h, ao colidir o caminhão pegou fogo, contudo ainda não há informações sobre as circunstâncias do acidente.

