Bitrens e rodotrens também poderão circular durante a noite na BR-163 no Pará

Bitren – (Foto:Marco Santos / Ag. Pará) – Circulação será autorizada entre o pôr-do-sol e o amanhecer no trecho entre Sinop (MT) e Miritituba (PA); AET’s poderão ser solicitadas a partir de 20 de agosto.

Após conquistarem autorização para circularem no período noturno no trecho mato-grossense, as combinações de veículos de carga (CVC) que necessitam de Autorização Especial de Trânsito (AET) como, por exemplo, bitrens de 9 eixos e rodotrens com 74 toneladas de Peso Bruto Total Combinado (PBTC), também poderão circular entre o pôr-do-sol e o amanhecer na BR-163/PA.

A flexibilização do horário de circulação de veículos pesados é resultado de uma parceria da Via Brasil BR-163, concessionária responsável pela gestão 1.009 quilômetros das rodovias BR-163 e BR-230 entre Sinop (MT) e Miritituba (PA), com o Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte (DNIT).

De acordo com a Via Brasil BR-163, a solicitação das AET’s para circulação noturna no trecho paraense da rodovia federal poderá ser feita a partir do dia 20 de agosto. A expectativa é de que a medida reduza o custo para produtores e, ao mesmo tempo, aumento da competividade dos portos Arco Norte, localizados no Pará. Vale lembrar que apenas os conjuntos que atuam no escoamento da safra 2023 (soja, milho e algodão) poderão usufruir do benefício.

“Há diversos benefícios significativos para transportadores e a sociedade. Para transportadores, nesse horário não há previsão de obras com interdição de faixas, portanto, os motoristas têm pista livre para realizar mais viagens durante o mês”, destaca Ricardo Barra, diretor-presidente da Via Brasil BR-163. “As cidades ao longo do trecho vão ganhar mais dinamismo econômico, com maior geração de empregos e tributos para que as prefeituras possam reinvestir em prioridades locais, como saúde, educação, entre outras áreas”, completa.

Fonte e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 17/08/2023/05:25:27

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...