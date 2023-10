Black Friday – Correios oferece até 30% de desconto no envio de encomendas nacionais e internacionais

A maior data do comércio eletrônico se aproxima e, em uma iniciativa inédita, os Correios estão oferecendo descontos que chegam a 30% para todos os perfis de clientes – em envios de encomendas nacionais e internacionais.

A ação, anunciada pela estatal na tarde dessa quarta-feira (25) durante o lançamento da campanha Black Friday, é mais um incentivo ao comércio eletrônico brasileiro, que se prepara o dia 24 de novembro.

Os Correios estão prontos para atender a Black Friday deste ano, com uma estrutura com mais de 100 mil profissionais e 23 mil veículos, além de uma rede de atendimento com mais de 10 mil agências em todo o Brasil.

“Retomamos os investimentos na modernização do parque logístico e em canais físicos e digitais para oferecer a melhor experiência tanto para quem vende quanto para quem compra na internet”, afirma o presidente dos Correios, Fabiano Silva dos Santos.

A empresa é a única que entrega em todo o território nacional, sendo a escolha de nove entre 10 lojas virtuais no País.

“Estamos aqui para celebrar nosso compromisso contínuo com o desenvolvimento do e-commerce no Brasil. Os Correios, além de ser o maior operador logístico da América Latina, têm o privilégio de ser o principal parceiro do comércio eletrônico no nosso país”, disse o diretor de Negócios dos Correios, Maurício Fortes Garcia Lorenzo, durante o evento de lançamento da campanha, que aconteceu em São Paulo.

“Aqui nos Correios, a Black está ON. Estamos com novos descontos, tecnologia, entregas no mesmo dia, estratégias de frete. Tudo isso, para garantir como sempre a melhor experiência para os consumidores e os melhores negócios para quem democratiza o comércio eletrônico neste país e aquece nossa economia”, completou o diretor.

Descontos – Os descontos são de até 30%. Para os clientes de varejo, basta baixar o app Correios (https://c.correios.com.br/ blackfridayapp), realizar a postagem e o pagamento pelo aplicativo e deixar a encomenda em uma das agências dos Correios ou Pontos de Coleta.

Os envios com desconto também valem para os empreendedores, clientes Clube Correios, Ouro, Prata ou Bronze, e serão realizados automaticamente, sem burocracia e sem alteração nas condições contratuais e operacionais.

Para clientes Platinum, Diamante e Infinite os descontos são personalizados e a negociação é feita diretamente com o consultor de vendas.

A Black tá ON! – Preço, soluções tecnológicas, entrega no mesmo dia com o Sedex Hoje e consultoria para o e-commerce. Tudo isso e muito mais está disponível aos brasileiros, com a certeza de contar com atendimento especializado, infraestrutura presente em todo País e a confiança que só a marca Correios proporciona ao e-commerce.

Aproximando o físico e o digital, os Correios possuem um portfólio completo de soluções que apoiam o e-commerce durante todo o ano, de qualquer ponto do País. Na hotpage Black Friday dos Correios, todos clientes pessoa física, assim como micros, médios, grandes empreendedores e grandes empresas podem conhecer a variedade de serviços de envio nacional e internacional para a alta das vendas de fim do ano, com o suporte de um dos maiores operadores logísticos da América Latina.

Para potencializar os negócios, receber os descontos e ser parceiros da estatal, os empreendedores podem fazer seu contrato on-line pelo Correios Fácil (https://www.correios. com.br/correios-facil) ou se dirigir a uma das milhares agências em todo País.

Soluções digitais – Além de descontos especiais e prazo diferenciado, os Correios oferecem soluções digitais para facilitar a vida do cliente, especialmente aqueles que possuem contrato. A nova plataforma de pré-postagem (https://prepostagem.correios. com.br/), por exemplo, apresenta uma ferramenta que agiliza e simplifica os processos de envio.

Já as novas APIs de Preço, Prazo e Rastreio trazem funcionalidades sofisticadas e simplificação na integração rápida de sistemas, aumentando significativamente a automação e a eficiência nas operações.

Fonte: |Correios e/ Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 27/10/2023/15:10:23

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

No evento de lançamento, que teve a participação de vários clientes e convidados, a tecnologia, acessibilidade, rapidez e parceria foram as palavras de ordem. “Sabemos que a Black Friday é o momento mais esperado por todos que atuam no ecossistema do comércio eletrônico para impulsionar as vendar e trazer resultados significativos”, ressaltou chefe do Departamento de Vendas dos Correios, Elmer Martins Ribeiro. Com as expectativas, vêm as necessidades. “Precisamos de preços atrativos, entregas rápidas e ultrarrápidas, e frete é fator decisivo”, explicou.

“Temos mais de 180 APIs – Application Programming Interface, ou interface de programação de aplicações – ferramentas que conectam soluções e serviços entre sites]”, disse Elmer. “Temos o Correios Empresas, o APP Correios, o programa AproxiME, vantagens para clientes de contrato, consultorias, soluções de logística”, enumerou.

Dicas – O consultor do Sebrae, José Batista de Souza Neto, e a cofundadora da ONG “A liga Digital”, Helenice Moura, trouxeram dicas para uma Black Friday bem-sucedida. Para eles, os comerciantes têm que ficar atentos aos seguintes pontos:

Desconto tem que ser real (nada de “black fraude”); Valor do frete tem que ser atrativo; As informações sobre o produto, descontos e entrega têm que estar claras; O gestor precisa respeitar a capacidade técnica do negócio (de estoque e produção); A Black Friday é uma oportunidade para promover o encantamento do cliente oferecendo uma experiência de compra completa, portanto, é importante tratar os clientes com exclusividade; É mais barato trabalhar na Black Friday reconquistando quem já é cliente.

Helenice Moura chamou atenção para o cuidado com a última milha. “Se os Correios dizem que vão passar às 14h para pegar meus produtos, eu sei que eles vão”, disse ela. “Isso não acontece com outras empresas de logística”, falou. “Nos Correios, sei de que forma a entrega vai acontecer porque ela é padronizada, e isso é muito importante”, falou.

Impacto social e crescimento do negócio – Durante o lançamento, foi realizado um painel com clientes dos Correios que falaram sobre suas experiências como empreendedores. O painel foi dividido em dois blocos, e teve moderação da coordenadora de Negócios em Comércio Eletrônico dos Correios, Débora Sacomandi, e do especialista da estatal em Comércio Eletrônico, Leonardo Bamonte.

Participaram do primeiro bloco o coordenador do projeto “Favela Educa” e diretor executivo do Centro Universitário Ítalo Brasileiro, Walter Augusto Becker Pedroso, e a fundadora da startup social “Casa Belezinha”, Mônica Jesus. O caminho deles se cruzou em Paraisópolis, comunidade da zona sul de São Paulo/SP que tem mais de 40 mil habitantes.

Participaram do segundo bloco o diretor comercial da loja de bombas hidráulicas Secob, Roberto Martins, e o CEO da marca de cosméticos @bemgloria, da atriz Glória Pires, Lucas Borghi. Duas empresas muito diferentes entre si, mas focadas no comércio eletrônico e na Black Friday.

A @bemgloria utiliza manteigas e óleos da Amazônia de forma sustentável. Para Lucas, “os Correios levam o Brasil para a Amazônia. É lá que as pessoas recebem um cartão de crédito. É o endereço da agência que as pessoas usam para receber suas encomendas. Ele conectou as pessoas das regiões mais remotas do norte do país”, disse.

Roberto Martins começou a vender on-line há sete anos. “A internet aumentou muito a exposição da minha marca. É como se eu tivesse uma unidade da Secob em cada canto do Brasil. Fiquei muito feliz com as soluções de logística que os Correios ofereceram para a minha marca”, contou ele. “A gente pensa como é que os Correios vão transportar uma bomba hidráulica, mas os Correios estão se adaptando a todos os tipos de negócio”, disse. Tanto a @bemgloria quanto a Secob usam os serviços do Correios Log+.

Aos vendedores on-line que querem potencializar seus negócios e serem parceiros da estatal, basta acessar a página na empresa, solicitar um contato comercial ou se dirigir a uma das milhares agências da rede de atendimento. As duas partes do lançamento da Black Friday estão disponíveis no canal dos Correios no YouTube, na aba “Ao Vivo”.

AproxiME – Na reta final da preparação para a Black Friday, a próxima live AproxiME será na quarta-feira, dia 1/11, trazendo o tema “Neurociência e os gatilhos mentais na Black Friday” com Fernanda Aoki, psicóloga e mestre pela USP, especialista em funcionamento de equipes, empreendedorismo e neurociência. Ela abordará como o neuromarketing pode ajudar a entender como os consumidores tomam decisões de compra e assim criar estratégias de vendas mais eficientes para a Black Friday.

A live acontece às 11h, com transmissão pelo canal dos Correios no YouTube.

Serviço

Live AproxiME – “Neurociência e os gatilhos mentais na Black Friday”, com Fernanda Aoki, psicóloga e mestre pela USP, especialista empreendedorismo neuromarketing e em funcionamento de equipes

Data: 1/11/2023, quarta-feira

Horário: 11h (horário de Brasília/DF)

Transmissão pelo canal dos Correios no YouTube

Fonte: OCDE, CupomValido.com.br / Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 27/10/2023/07:28:46

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

