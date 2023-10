Prefeito de Santarém destaca potencialidades do município em encontro na China

Nélio Aguiar disse que a “viagem representa uma oportunidade sem precedentes para nossa cidade” (Foto:Agência Santarém)

Apresentação de Nélio Aguiar destaca atrativos da cidade para trair investimentos e fortalecer laços para impulsionar o desenvolvimento econômico

Na cidade de Zhuhai, Província de Guangdong, o prefeito Nélio Aguiar realizou uma apresentação estratégica na manhã de quinta-feira, 26 de outubro, diante de um seleto grupo de investidores, empresários e autoridades chinesas. O objetivo principal do encontro foi destacar as amplas potencialidades de Santarém em áreas como agricultura, pecuária, avicultura, universidades, comércio, indústria, infraestrutura e serviços, com o propósito de atrair investimentos e fortalecer laços para impulsionar o desenvolvimento econômico, gerar emprego e renda, bem como fortalecer as cadeias produtivas e promover a pesquisa acadêmica.

A viagem do prefeito Nélio Aguiar à China ocorreu a convite da Zhuhai Sino-lac Supply Chain, uma empresa chinesa especializada em processamentos e armazenamentos aduaneiros transnacionais entre a China e a América Latina. A empresa está comprometida com a construção de um hub logístico no Porto Gaolan, em Zhuhai, com o intuito de facilitar o recebimento de mercadorias brasileiras, abrindo novas oportunidades comerciais e estreitando os laços comerciais bilaterais.

Durante sua apresentação, o prefeito enfatizou a importância da viagem não apenas para a cidade de Santarém, mas para todo o Oeste do Pará. Ele ressaltou a necessidade de atrair investimentos que possam impulsionar o crescimento econômico local e sublinhou os benefícios que essa parceria pode proporcionar à população, às universidades e ao setor produtivo.

Nélio Aguiar disse que a “viagem representa uma oportunidade sem precedentes para nossa cidade. Estamos apresentando Santarém como um polo de oportunidades para investimentos em diversas áreas, criando sinergias entre a China e nossa região. Queremos fortalecer nossas relações com a comunidade chinesa, atrair investimentos que gerem empregos, incentivem o crescimento de nossas universidades e modernizem nossa infraestrutura. Santarém tem muito a oferecer, e esta viagem é o primeiro passo para alcançarmos um futuro próspero juntos”.

As despesas relacionadas à viagem do prefeito Nélio Aguiar foram custeadas pela Zhuhai Sino-lac Supply Chain, como parte do compromisso da empresa em estreitar as relações comerciais entre a China e o Brasil.

Santarém é a 8ª maior economia do estado do Pará

Nélio Aguiar enfatizou: “Apresentei a líderes empresariais e do Governo Chinês um vídeo sobre Santarém, uma terra repleta de oportunidades. Nele, destacam-se nosso potencial para investimentos e parcerias promissoras.”

Além disso, o prefeito compartilhou informações com os representantes chineses, ressaltando o desempenho econômico de Santarém. Com um Produto Interno Bruto (PIB) de R$ 5,1 bilhões, Santarém se posiciona como a 8ª maior economia do estado do Pará. O município alcançou um marco significativo em 2022, registrando a criação de 27.316 empresas, consolidando-se como a terceira cidade do Pará com o maior número de novos empreendimentos.

Fonte: O Liberal

