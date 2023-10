Bebê recebe certidão de nascimento após internação no Regional do Tapajós

(foto: Divulgação) – A equipe psicossocial da unidade entrou em ação para resolver o problema da falta de registro

O pequeno José Gabriel Cardoso Batista ficou internado por 60 dias no Hospital Regional do Tapajós em Itaituba, oeste do Pará, lutando contra uma doença grave, sem um dos documentos mais importantes para garantia de direitos, o registro de nascimento. Após semanas finalmente recebeu sua certidão, graças ao trabalho da equipe psicossocial da unidade.

A mãe do bebê, Tainá Cardoso Batista, de 22 anos, recebeu todas as orientações da equipe e registrou o pequeno José. Em poucos dias ela estava com o documento em mãos, entregue pela equipe psicossocial do hospital. “Eu estou muita grata com a iniciativa, não sabia como proceder, com o apoio dessa equipe, meu filho tem documento”, vibrou.

A história desse pequeno paciente ilustra a importância da documentação legal, mesmo em circunstâncias desafiadoras. De acordo com a assistente social Lívia Araújo, um dos principais motivos para que a equipe psicossocial viabilizasse o documento, foi a garantia de mais direitos. “Fizemos a mediação do registro civil do José, verificamos a importância de viabilizar esse direito pra ele, já que a certidão de nascimento é o primeiro documento do cidadão, que dá a oportunidade de que outros direitos sejam efetivados”, disse.

O pequeno José receberá acompanhamentos periódicos para os cuidados com a sua recuperação. O diretor-geral da unidade, Matheus Coutinho, elogiou a dedicação da equipe psicossocial. “Esta história ressalta a importância da documentação legal e o comprometimento das equipes de saúde em proporcionar o melhor atendimento possível, não apenas tratando doenças, mas também enfrentando desafios burocráticos para garantir um futuro melhor para os pacientes”, ressaltou.

Serviço: A unidade oferta assistência em média e alta complexidade, atendendo, além de Itaituba, moradores de municípios como Aveiro, Jacareacanga, Novo Progresso, Rurópolis e Trairão. O Hospital é administrado pelo Instituto Social Mais Saúde (ISMS), em parceria com a Sespa.

O Regional do Tapajós tem 153 leitos de internação, sendo 81 clínicos cirúrgicos, 19 clínicos médicos, 20 de UTI adulto, 10 de UTI pediátrica, 10 de UTI neonatal, oito ginecológicos e obstétricos e cinco leitos na Unidade de Cuidados Intermediários (UCI) Canguru.

Fonte: Ascom (Ascom) e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 27/10/2023/15:30:02

