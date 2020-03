Aulas em quatro escolas rurais são suspensas por estragos causados pela chuva em MT

Chuva encobriu vários trechos das estradas e em outros pontos parte das ruas foi levada pela força da água.

Chuvas registradas na última semana comprometeram algumas estradas — Foto: TVCA/Reprodução

Quatro escolas do Assentamento São Pedro, em Paranaíta, a 849 km de Cuiabá, tiveram as aulas suspensas devido aos estragos causados pelo excesso de chuva no município neste mês. A chuva encobriu vários trechos das estradas e em outros pontos parte das ruas foi levada pela força da água.

A Prefeitura de Paranaíta informou que a previsão é que as aulas sejam retomadas até o final da semana.

As aulas suspensas são nas escolas municipais Maria Quitéria, Escola Tancredo Neves e Escola Cristo Redentor, e na Escola Estadual São Pedro.

De acordo com o secretário de Educação Municipal, Assis Frizon, chove muito no município desde a última sexta-feira (6) e várias estradas foram comprometidas. Ele disse ainda que o prefeito já mobilizou as equipes de obras para reconstruir pontes e bueiros que foram destruídos pela água.

“Fizemos o cancelamento até que tenha condições de o trânsito fluir tranquilamente. É um problema grande. Nunca vi um fato assim no assentamento”, disse.

Alguns moradores construíram pontes improvisadas para conseguirem atravessar alguns trechos da cidade.

Por TV Centro América

10/03/2020 09h18

