Confira como reduzir os custos da sua viagem para fazer turismo no exterior

Viajar, fazer turismo e conhecer o mundo são um dos melhores prazeres nos quais podemos gastar nossas remunerações – e, ao contrário do que muita gente pensa, não é necessário ser rico para aproveitar a sensação de estar em um destino bonito, agradável e exclusivo. Basta adotar alguns cuidados para evitar gastar além do necessário e se concentrar no melhor que o destino tem a oferecer – que, no final das contas, é a experiência.

Para a sorte dos brasileiros, alguns destinos já são tradicionais para o público do Brasil – como Miami. A Flórida em geral possui uma forte presença de latino-americanos e, por isso, o estado se consolidou como um destino turístico e de moradia para pessoas da América Latina. Assim, alguns serviços para turistas já são facilitados, como o de transfer em Miami, por exemplo.

Para economizar ao fazer turismo no exterior, porém, é preciso ficar atento para todas as opções disponíveis, se planejar com antecedência e otimizar os desejos das atividades que você cumprirá no seu destino.

Confira a seguir as principais dicas para economizar nas viagens turísticas ao exterior.

Aproveite a baixa temporada

Uma das maneiras mais básicas de viajar ao exterior é aproveitar os períodos de baixa temporada, nos quais a presença reduzida de turistas garante preços menores de alimentação, hospedagem e demais serviços. O período de alta temporada, que deve ser evitado para quem busca reduzir custos, corresponde a épocas do ano diferentes de destino para destino – embora, em geral, seja recomendável evitar as festas de fim de ano, janeiro e julho. O Carnaval é uma boa possibilidade para aproveitar preços baixos no exterior e, para quem tem filhos, o recesso letivo de outubro. Vale também a estratégia de marcar as férias de maneira adjacente a feriados prolongados.

Fique atento às promoções nas passagens aéreas

Infelizmente, o preço das passagens aéreas do Brasil para o exterior e vice-versa ainda é muito caro. Até para fazer turismo dentro do Brasil os preços são altos. A viagem em si é um dos principais fatores de custo para se fazer turismo no exterior. Se você escolher a baixa temporada, a tendência é que o valor a pagar pela passagem já seja mais baixo que na alta temporada. Ainda assim, é importante pesquisar cada opção de voo e ficar de olho nas promoções das companhias aéreas. Alguns apps possuem funções que habilitam notificações para isso. Por isso, o planejamento é importante. Além disso, procure usar as milhas acumuladas no cartão de crédito.

Não procure hospedagens luxuosas

Hospedar-se em um hotel pode deixar a viagem muito mais cara. Por isso, é importante ter em mente que você está viajando para aproveitar aquilo que seu destino tem a oferecer, e não para curtir as mordomias de um hotel. Nesse sentido, há várias opções low cost para encontrar uma hospedagem. A plataforma Booking.com permite que você encontre hotéis baratos. Já o Hostelworld possui um catálogo de hostels – uma opção ainda mais barata. Para economizar ainda mais, há os aluguéis ofertados no Airbnb, app que virou a opção preferida de muita gente. Quem não faz questão de privacidade pode alugar um quarto dentro de um imóvel – a opção mais em conta.

Procure passeios de baixo custo e gratuitos

É claro que, ao fazer turismo no exterior, é quase impossível ficar sem frequentar pontos turísticos, bares ou espetáculos que cobrem entrada – mas ter moderação na hora de escolher as atividades é um passo importante para gastar menos dinheiro. Vale a pena sentir a cidade para onde você vai através das ruas, paisagens, praias e parques, sem dar tanta atenção às atrações mais exclusivas ou às compras. Tomar um café em uma calçada, por exemplo, pode ser um grande prazer. Assim, tente escolher apenas os lugares pagos que mais lhe interessam e usar o resto do tempo para um passeio mais livre. Além disso, algumas atrações oferecem entrada livre em determinados dias da semana – mas, nesses dias, costumam ficar lotados.

Pesquise bem para contratar um roaming

Uma viagem turística ao exterior significa ficar dias usando o celular fora do seu plano básico de banda larga. Quando você sai do território brasileiro, sua operadora automaticamente passa a cobrar tarifas de roaming pelo acesso à internet. Por isso, é importante contratar um plano de voz e dados para regular seu uso de internet durante a viagem, ou, se valer a pena, contratar um plano de uma operadora local através de um chip internacional.

