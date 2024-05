(Foto: Reprodução)- Três bois causaram tumulto em Várzea Grande e Cuiabá após fugirem de um frigorífico e invadirem um condomínio localizado na Cidade Industrial na madrugada deste domingo (12). Um dos moradores do local filmou o momento em que um dos animais de grande porte corre pelo estacionamento.

De acordo com informações da Guarda Municipal de Várzea Grande, equipe da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros foram acionados para ajudar na captura dos animais. Ao fugirem do frigorífico, dois animais invadiram um condomínio residencial em Várzea Grande, localizado na Avenida da FEB.

Os animais quebraram a cancela e danificaram alguns veículos. O terceiro boi chegou a atravessar a ponte e foi parar em Cuiabá. Devido ao chip implantado em todos os animais, foi possível chegar até o boi e captura-lo.

VÍDEO:

Bois fogem de frigorífico, invadem condomínio e causam tumulto em Varzea Grande-MT; veja vídeo.

Leia mais: https://t.co/Qtczj2WflF pic.twitter.com/J8rHKX6L36 — Jornal Folha do Progresso (@ProgressoJornal) May 13, 2024

Fonte: Do Leiagora e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 13/05/2024/09:56:26

