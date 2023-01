Cidadão que se recusar a responder pesquisa do IBGE garante multa de R$12 mil

(Foto:Reprodução) – Recenseadores do IBGE estarão até janeiro coletando os dados do Censo Demográfico do Brasil. Quem não responder, poderá ser multado.

Desde 2010, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) não realizava o Censo Demográfico do Brasil. Em agosto deste ano, o órgão pôs os seus recenseadores nas ruas de todo território nacional para coletar algumas informações referentes a um determinado território. Saiba que se recusar a responder pode não ser uma boa ideia!

Este é um dos maiores do mundo. A sua pesquisa fornece informações sobre a situação socioeconômica do país. É dever do IBGE prestar informações sobre os 5.570 municípios do Brasil ao Tribunal de Contas da União (TCU).

Ao ser visitado por um recenseador, o cidadão tem a obrigatoriedade de responder à pesquisa, contudo nem todos sabem disso e tampouco foram alertados sobre a importância dela para que as estatísticas do Brasil sejam avaliadas.

Vale apontar que o baixo número de recenseadores do IBGE também é um fator de impacto nesse atraso no Censo.

Segundo o próprio instituto, até o dia 25 de dezembro, cerca de 16,1% dos cidadãos ainda não tinhas respondido ao questionário. Isso gera um impacto direto em outras pesquisas de suma importância para o país. Diante do imprevisto, o IBGE informou que a coleta do Censo será estendida até janeiro.

Multa para quem não responder à pesquisa

A Lei n 5.534/68 obriga que toda a população brasileira, seja ela pessoa jurídica de direito público ou privado, bem como a pessoa física, responda a pesquisa. Em caso de descumprimento da lei, o cidadão pode pagar uma multa de até R$12 mil.

Ela fica ainda maior, caso seja constatada alguma mentira nas respostas do Censo. Nesses casos, o valor pode ser equivalente ao dobro. Ao responder a pesquisa do IBGE, o cidadão, além de contribuir com o instituto de estatísticas mais importante do país, também estará se livrando de uma multa altíssima.

Não recebeu a visita, mas quer responder?

IBGE disponibilizou o Disque-Censo para os habitantes dos municípios que ainda não receberam os recenseadores. Há cerca de 120 atendentes para coletar as respostas da pesquisa por meio do número 137. A ligação é gratuita e pode ser realizada entre as 8h e 21h30. (Com informações de Bruna Machado/ escolaeducacao.com).

Jornal Folha do Progresso em 12/01/2023/10:43:13

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...