Bolívar tem só uma derrota para brasileiros em La Paz e bateu o Palmeiras no último jogo

Histórico prova dificuldade de times do Brasil na altitude de mais de 3,6 mil metros

O Palmeiras voltará nesta quarta-feira a visitar o Bolívar na altitude de mais de 3,6 mil metros de La Paz. Às 21h30 (de Brasília), eles se enfrentarão no estádio Hernando Siles em duelo pela terceira rodada da fase de grupos da Libertadores.

Na última vez em que os dois times lá duelaram, o Bolívar levou a melhor: venceu por 1 a 0, em 26 de abril de 1995, com gol de Miguel Ángel Mercado, aos três minutos do segundo tempo, pelo jogo de ida das oitavas de final do torneio sul-americano – na volta, em São Paulo, o Palmeiras venceu por 3 a 0 e se classificou.

As equipes também disputaram dois amistosos na Bolívia. Em 1970, o Bolívar venceu por 2 a 1. Em 1981, houve um empate por 2 a 2.

– Viemos com antecedência principalmente para identificar os problemas que a altitude traz e que podem interferir diretamente nas ações de jogo – ressaltou o coordenador de preparação física do Palmeiras, Antônio Mello, depois do treino de segunda-feira.

Dificuldades

O histórico do Bolívar contra brasileiros prova que buscar um resultado em La Paz como visitante é um desafio complicado. Em 12 partidas oficiais, foram oito vitórias do time boliviano, três empates e uma única derrota (para o Grêmio, no primeiro encontro, em 1983).

Mas o retrospecto do Palmeiras na Bolívia no geral é equilibrado.

São cinco vitórias, dois empates e cinco derrotas. Se vencer nesta quarta-feira, a equipe treinada por Vanderlei Luxemburgo se mantém com 100% de aproveitamento na atual edição, na liderança do Grupo B da Libertadores, com nove pontos.



Foto: Elenco do Palmeiras treina em La Paz em preparação para enfrentar o Bolívar

