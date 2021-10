Borussia Dortmund: Haaland sofre lesão e está fora por tempo indeterminado

(Imagem: Alexandre Simões/Borussia Dortmund/Getty Images) – O Borussia Dortmund mais uma vez está prestes a perder Erling Haaland por várias semanas. O técnico do Borussia Dortmund, Marco Rose, revelou que o atacante norueguês sofreu um problema no quadril e está oficialmente de fora dos próximos jogos.

O time alemão teve um jogo difícil contra o Ajax na Liga dos Campeões na terça-feira(19), um jogo que também trouxe consequências negativas sob a forma da lesão de Erling Haaland.

“Thomas Meunier não poderá jogar (próximo jogo), Nico Schulz tem um tendão rompido e Erling Haaland ficará fora por algumas semanas, pois foi confirmado que está com uma lesão no quadril”, disse Rose.

Dortmund, portanto, perde novamente sua principal estrela que já marcou nove gols em seis jogos do campeonato neste período, além de ter feito quatro assistências. Haaland fez um retorno estelar no último fim de semana contra Mainz, marcando um ótimo retorno após se superar de uma outra lesão.

Erling Braut Haaland, nascido em 21 de julho de 2000, é um jogador de futebol profissional norueguês que atua como atacante no Borussia Dortmund, clube da Bundesliga, e na seleção da Noruega.

Sendo um artilheiro nato, Haaland é reconhecido por seu ritmo de jogo, físico e capacidade de finalização, ganhando o apelido de “O Exterminador” por muitos de seus admiradores. Atualmente ele é considerado um dos atacantes mais promissores do futebol mundial.

Apesar da lesão de Haaland, o Borussia ainda se mantém otimista para os próximos jogos e não pretende abaixar o rendimento após a perda de um de seus jogadores principais. O clube alemão irá focar na recuperação do jogador norueguês enquanto mantém o elenco forte para as próximas partidas; os torcedores já demonstraram o seu apoio ao atleta e continuaram torcendo para a sua recuperação plena, assim como para que o time continue com um desempenho positivo, algo que pode gerar ainda mais possibilidades com as apostas esportivas e apostas online.

Por:Parcerias Digitais

