Inter x América de Cali: veja escalações, desfalques e arbitragem para Libertadores

Equipes se enfrentam às 19h15 desta quarta-feira no Beira-Rio, pela 3ª rodada do Grupo E

O Inter recebe o América de Cali nesta quarta-feira, às 19h15, no Beira-Rio, na retomada da Libertadores após seis meses de paralisação devido à pandemia do coronavírus. A partida é válida pela 3ª rodada do Grupo E.

Líder do Brasileirão, o Colorado também é o primeiro colocado na chave, com quatro pontos. Na noite de hoje, a equipe de Eduardo Coudet tem a chance de abrir vantagem para um rival direto na briga por uma das vagas nas oitavas de final, em caso de vitória.

O América de Cali ocupa a terceira colocação com três pontos. A equipe só retomou os treinos em julho. Foram apenas duas partidas antes do jogo desta quarta-feira. No último sábado, o rival colorado amargou o vice-campeonato da Superliga da Colômbia com derrota para o Junior Barranquilla na final

Inter – Técnico: Eduardo Coudet

Com 10 desfalques em todos os setores, Coudet tem apenas duas indefinições na equipe. Rodrigo Lindoso e Nonato brigam por uma vaga no meio-campo. No ataque, Abel Hernández deve ser o parceiro de Thiago Galhardo, mas D’Alessandro também é opção. Rodrigo Moledo e Uendel são novidades na defesa.

Desfalques: Víctor Cuesta, Moisés, Musto, Edenílson, Praxedes e Marcos Guilherme (suspensos); Paolo Guerrero (ruptura do ligamento anterior cruzado do joelho direito), João Peglow (lesão muscular), Yuri Alberto (lesão muscular) e William Pottker (lesão muscular)

Pendurados: Víctor Cuesta e Rodinei

América de Cali – Técnico: Juan Cruz Real

O América de Cali vem de derrota para o Junior Barranquilla na final da Superliga colombiana. E de mudanças nestes seis meses de parada do futebol. Saiu o técnico costarriquenho e brasileiro Alexandre Guimarães, entrou o argentino Juan Cruz Real. Que deve repetir a base da equipe do último sábado.

Desfalques: Daniel Quiñones e Yesus Cabrera

