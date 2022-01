Prefeitura de Novo Progresso convoca classificados do processo seletivo

CONVOCAÇÃO – Prefeitura Municipal de Novo Progresso: Edital de convocação nº 001/2022

Os candidatos estão sendo convocados com prazo máximo de 48 horas, a partir da publicação do Edital de convocação nº 001/2022

Leia mais:Fadesp divulga resultado definitivo do Processo Simplificado da Prefeitura de Novo Progresso.

A Prefeitura Municipal de Novo Progresso torna público a convocação dos classificados no Processo Seletivo Simplificado 001/2021, do Edital disponível para consulta no mural da Prefeitura Municipal de Novo Progresso, no endereço eletrônico da Instituição que realizou o processo FADESP e no site da Prefeitura Municipal.

Os classificados estão sendo convocados para se apresentarem no Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Novo Progresso – Pará, na Travessa Belém, nº 768, Bairro Jardim Europa, no horário excepcional das 07h00min às 11h00min e das 13h00min às 17h00min, com prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, a partir da publicação deste Edital, munidos dos documentos relacionados no Anexo II do Edital.

O não comparecimento do convocado, no prazo estabelecido nesta convocação, acarretará na eliminação automática do candidato, sendo convocado o subsequente rigorosamente na ordem de classificação.

Edital de Convocação do PSS

Por:Jornal Folha do Progresso em 05/01/2022/21:13:12

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...