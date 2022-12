Bolsonaro assina nomeação de comandante do Exército escolhido por Lula

General de Exército Arruda, em imagem de arquivo — Foto: Divulgação/Comando Militar do Leste/Arquivo 2019

General Júlio César de Arruda, que já havia sido anunciado pela equipe de transição, assumirá nesta sexta-feira (30).

O presidente Jair Bolsonaro (PL) assinou a nomeação do comandante do Exército escolhido pelo presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O ato com a nomeação do general Júlio César de Arruda foi publicado na edição desta quarta-feira (28) do “Diário Oficial da União”.

Por enquanto, César de Arruda foi designado para ocupar o posto interinamente, a partir da sexta-feira (30). A nomeação definitiva deverá ser assinada por Lula, quando o presidente eleito assumir, a partir do domingo (1º).

O nome de César de Arruda já havia sido anunciado pelo futuro ministro da Defesa de Lula, José Múcio Monteiro.

A antecipação da posse do comandante para dias antes da posse de Lula foi um acerto entre o governo atual e a equipe do presidente eleito.

Marinha e Aeronáutica

Múcio também já anunciou os nomes dos futuros comandantes da Marinha, almirante de Esquadra Marcos Sampaio Olsen, e da Aeronáutica, tenente-brigadeiro do Ar Marcelo Kanitz Damasceno.

Kanitz deve assumir o comando na segunda-feira (2), de acordo com Múcio. A posse de Olsen deve ser no dia 5 de janeiro.

Perfil

O futuro comandante do Exército é o general mais antigo da Força. Seu atual posto é de chefe do Departamento de Engenharia e Construção.

Com 63 anos de idade, entrou no Exército em 1975.

Já comandou o 1º Batalhão de Forças Especiais, em Goiânia

Foi diretor da Escola de Administração do Exército /Colégio Militar de Salvador

Comandou a Academia Militar das Agulhas Negras

(Com informações do g1 — Brasília).

Jornal Folha do Progresso em 28/12/2022/15:59:23

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...