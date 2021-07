Bolsonaro diz que Bolsa Família será de R$ 300 reais

Proposta é visto com um ativo político essencial para Bolsonaro buscar a reeleição em 2022 | Foto:Reprodução

Presidente iniciou seu mandato dizendo que beneficiários eram “pobres coitados”, “ignorantes” e “miseráveis”.

Lá em 2011, Jair Bolsonaro fez questão de defender o fim do Bolsa Família. Em outra ocasião ele já classificou seus beneficiários como “pobres coitados”, “ignorantes” e “miseráveis”. Mas agora, iniciando a corrida presidencial, ele mudou de ideia.

Em entrevista à TV Brasil, o presidente reafirmou que irá ocorrer a reformulação o programa em novembro. O novo projeto é visto com um ativo político essencial para Bolsonaro buscar a reeleição em 2022.

Mesmo que o governo não conte com equipe econômica para indicar fonte do financiamento do novo programa social do governo, Bolsonaro já disse nesta que, após a reformulação do Bolsa Família terá um valor de “no mínimo 300 reais. ”

“Pretendemos em novembro ter um novo Bolsa Família. O valor será no mínimo de 300 reais. Hoje, a média do Bolsa Família equivale a 192 reais. Vamos passar isso para 300 reais. É um pouco mais de 50% de reajuste.”

O ministro da Cidadania, João Roma, tem insistido com a equipe de Guedes sobre a necessidade de apontar uma fonte de receita concreta, dentro da proposta de Orçamento da União a ser encaminhada ao Congresso em agosto.

Técnicos do governo trabalham com os cálculos que a nova versão do Bolsa Família terá valor médio R$ 270 . Além da mudança nas faixas de valores, o governo pretende incluir cerca de três milhões de famílias, alcançando 17 milhões no total.

