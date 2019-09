‘Bolsonaro é mentiroso. É doido!’, diz cacique Raoni

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

De acordo com o caiapó, Bolsonaro não sabe do que fala. “Ele nunca conheceu minha luta, a minha história”, ressaltou. Para ele, o que o presidente faz é um “incentivo para as pessoas que estão queimando a Amazônia”.

You May Also Like