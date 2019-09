WhatsApp anuncia o banimento de 1,5 milhão de contas brasileiras

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Com informações do UOL

Em média, o WhatsApp bane cerca de 125 mil contas por mês no Brasil. Entretanto, durante o período de eleições, o número aumentou, sendo a maioria das mensagens falsas em apoio ao presidente Jair Bolsonaro. Segundo uma reportagem do UOL, 80% de uma rede de ativistas pró-Bolsonaro disseminava fakenews no aplicativo.

(Foto:Reprodução)-O WhatsApp baniu mais de 1,5 milhão de contas de brasileiros, por compartilhar fakenews e discursos de ódio no aplicativo de mensagens. Os banimentos ocorreram entre outubro de 2018, antes do segundo turno das eleições presidenciais, e o final de setembro deste ano.

