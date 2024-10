Bolsonaro e Michelle cumprem agenda em Santarém e Belém nesta quarta-feira (16)

A participação do casal Bolsonaro em uma carreata em Santarém será uma forma de apoio à candidatura de JK do Povão | Foto: Agência Brasil

Enquanto a ex-primeira-dama participará de eventos nas duas cidades, o ex-presidente ficará apenas no oeste paraense.

O ex-presidente Jair Bolsonaro e a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro participarão de uma agenda do Partido Liberal (PL) no Pará nesta quarta-feira (16). A partir das 8h, será realizada, no município de Santarém, uma carreata, com concentração na rotatória da Rodovia Fernando Guilhon. A agenda foi divulgada pelo vereador da cidade JK do Povão (PL), que concorre ao cargo de prefeito e vai enfrentar Zé Maria Tapajós (MDB) no segundo turno.

Segundo ele, os apoiadores sairão por algumas ruas da cidade até chegar na Praça Tiradentes, na Avenida Tapajós, onde será realizado um comício. “Venha e traga sua família para esse evento político que entrará para a história da nossa cidade”, publicou o candidato a prefeito em sua conta no Instagram. A participação do casal Bolsonaro no ato será uma forma de apoio à candidatura em Santarém.

Capital

A ex-primeira-dama também participará de um evento em Belém, na noite desta quarta-feira (16). Informações divulgadas pelo deputado federal Éder Mauro (PL), presidente estadual da sigla e candidato à Prefeitura de Belém, dão conta de que a presença de Michelle está confirmada na “Plenária Pelo Bem de Belém!”, que será realizada no auditório do Hotel Sagres, às 19h.

De acordo com as informações divulgadas pelo Partido Liberal, a “Plenária Pelo Bem de Belém!”, na capital paraense, vai reunir apoiadores da sigla para fortalecer a campanha de Éder Mauro e Dra. Tatiane Coelho, que estão disputando o segundo turno contra Igor Normando (MDB). Jair Bolsonaro não deve participar do evento na capital. Dra. Tatiane Coelho, candidata a vice-prefeita, destacou a importância da presença de Michelle para a cidade: “Michelle é uma liderança nacional, que tem um carinho especial por Belém. Sua presença aqui é uma honra e um símbolo do quanto acreditamos que podemos transformar nossa cidade”, avaliou.

