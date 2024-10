PM prende homem por atear fogo na casa da própria mãe no interior do Pará

A imagem mostra uma das três casas atingidas pelo incêndio sendo consumida pelo fogo. (Foto: Reprodução | Redes sociais)

Moradores relataram à PM que o suspeito tinha pedido um botijão de gás à mãe dele, dona de uma das casas atingidas pelo incêndio, para vender, mas a genitora recusou o pedido.

Maciel Pereira da Silva Conceição foi preso pela Polícia Militar na noite do último domingo (13/10), suspeito de atear fogo na casa da própria mãe. O crime aconteceu na Rua Vitor Quesada Filho, no bairro Cacoal, que fica em Medicilândia, município no sudoeste do Pará.

Por volta das 18h30, uma guarnição do 49º Batalhão de Polícia Militar (49º BPM) estava em rondas quando um morador informou sobre um incêndio. A PM se deslocou até o local e constatou que três casas foram atingidas pelo fogo. Nas redes sociais, circula um vídeo onde mostra um dos imóveis sendo consumido totalmente pelas chamas e um vizinho tentando controlar o incêndio com um balde d’água.

O suspeito de envolvimento com incêndio, Maciel, foi localizado ainda no local do crime, junto com a motocicleta dele. A Polícia Militar o revistaram e encontraram um isqueiro na mão dele.

Moradores relataram à PM que Maciel tinha pedido um botijão de gás à mãe dele, dona de uma das casas atingidas pelo incêndio, para vender. A genitora teria recusado dar o botijão ao filho. Conforme as autoridades, Maciel esperou a mãe sair da residência e, supostamente, ateou fogo no local. Como as casas vizinhas eram de madeira, também foram atingidas pelas chamas. Não há relatos de pessoas que ficaram feridas no incêndio, que foi controlado.

O suspeito foi levado até a delegacia de Polícia Civil do município. A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da PC sobre o caso e aguarda retorno.

Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 15/10/2024/18:37:07

