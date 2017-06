BR-163-Carreta tomba e motorista morre na “Serra Magi” em Moraes de Almeida

O IML e o corpo de bombeiro da cidade de Itaituba esta chegando para retirar o corpo e procurar por envolvimento de outras vítimas, um chinelo de criança foi encontrado na cabine, mas só o corpo do motorista foi encontrado no local.

A carreta placa OGY 9380 do estado de Goiás ficou completamente destruída, motoristas que chegaram no momento do acidente ainda tentaram prestar socorro , mas o motorista já estava sem vida.

Segundo a informação de outro motorista que passou no local, por volta das 06h30 desta segunda-feira (26), a carreta saiu da pista e tombou na serra do Magi , trecho sem pavimentação da rodovia BR-163, próximo ao Distrito de Moraes de Almeida (Itaituba-PA)..

You May Also Like