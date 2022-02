Bolsonaro fala em ‘casamento perfeito’ com Rússia e diz que Putin ‘busca a paz’

Jair Bolsonaro e Vladimir Putin durante reunião em Moscou (Foto:Crédito, Alan Santos/PR)

Bolsonaro disse que Brasil e Rússia têm interesses comuns em áreas como a agricultura, energia e defesa

Em meio ao temor de parte da comunidade internacional em relação a uma possível invasão russa à Ucrânia, o presidente Jair Bolsonaro (PL) classificou a relação do Brasil com a Rússia como um “casamento perfeito” e elogiou o presidente Vladimir Putin dizendo que ele “busca a paz”.

As declarações foram dadas horas após o encontro de Bolsonaro com o presidente russo em Moscou, nesta quarta-feira (16/02). (A informação é de Leandro Prazeres da BBC News Brasil a Moscou)

“Realmente, é mais que um casamento perfeito o sentimento que eu levo para o Brasil. E senti também, pela fisionomia, pelo que foi tratado até fora da agenda oficial, com autoridades russas, em especial com o presidente Putin, que é esse o sentimento que ele também tem”, disse Bolsonaro, após mencionar que os dois países têm interesses comuns em áreas como a agricultura, energia e defesa.

Bolsonaro disse que não teme reações dos Estados Unidos por conta da reunião com Putin em meio às tensões relacionadas a um possível conflito entre a Rússia e a Ucrânia.

No início do mês, o Departamento de Estado americano divulgou uma nota afirmando que o Brasil tinha responsabilidade de “defender os princípios democráticos e proteger a ordem baseada em regras, e reforçar esta mensagem para a Rússia em todas as oportunidades”. Ao falar sobre uma eventual reação americana, Bolsonaro disse que o presidente russo “busca a paz”.

