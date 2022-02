Em um ano de funcionamento, Hospital de Castelo de Sonhos atende mais de 17 mil pessoas

São 3,4 mil metros quadrados de área construída para oferecer atendimento de qualidade no distrito mais distante da sede de Altamira – (Foto: Jader Paes / Agência Pará)

O distrito brasileiro mais distante de uma sede municipal – a 1,1 mil quilômetros de distância -, localizado em Altamira, no Oeste do Pará, o maior município do País em extensão territorial, conta há mais de um ano e meio com o Hospital Geral Público de Castelo de Sonhos “João Trevisan Sobrinho”. A unidade é referência para diversas especialidades e atende em regime de portas abertas nas 24 horas. Entregue pelo governo do Estado, o Hospital já realizou mais de 17 mil atendimentos, entre consultas e procedimentos cirúrgicos, de janeiro de 2021 a janeiro deste ano. (A informação é da Agência Pará)

Por muito tempo, a população de Castelo dos Sonhos (hoje superior a 21 mil habitantes) contou apenas com uma Unidade Básica de Saúde (UBS), o que obrigava os moradores a se deslocarem ao município de Novo Progresso, a mais de 150 quilômetros de distância, ou até para o Estado do Mato Grosso, quando se tratava de casos mais graves.

Louhanna Silva, diretora-geral do Hospital Geral Público, informa que, desde sua abertura, o número de pacientes atendidos por mês foi aumentando, muito em função das especialidades disponibilizadas, incluindo cirurgia geral, ortopédica e ginecologia/obstetrícia. “Chegamos a realizar 2 mil atendimentos por mês só nessa demanda de portas abertas, entre ambulatoriais e cirúrgicos”, acrescenta a gestora.

Demandas- Os moradores de Castelo de Sonhos contam no Hospital Geral com serviços de clínica geral, ginecologia, obstetrícia, ortopedia, cardiologia, anestesiologia, cirurgia geral e pediatria. “As demandas mais frequentes são na parte de ortopedia, já que há muitos empreendimentos que lidam com madeira no entorno, e consequentemente ocorrem muitos acidentes. Também na ginecologia, acabamos virando referência”, confirma Louhanna Silva, que comanda diariamente uma equipe com cerca de 200 profissionais, das áreas médica e administrativa.

Na unidade de saúde, administrada pela organização social Instituto Social Mais Saúde, também são realizados exames de análise clínica, eletrocardiograma, radiologia, análise patológica, colposcopia, ultrassonografia c/Doppler e ultrassonografia.

As obras iniciadas em agosto de 2014 foram concluídas somente em abril de 2020, já pela atual gestão, por meio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas (Sedop), totalizam 3,4 mil metros quadrados de área construída.

Louhanna Silva garante que a marca da unidade hospitalar é a ênfase no acolhimento e atendimento humanizado, algo que faz toda a diferença e que antes não existia no distrito de Castelo de Sonhos. “Vamos muito além de apenas oferecer serviços médicos, e a população tem sentido isso. Nas nossas pesquisas de satisfação os pacientes relatam experiências positivas, elogiam; fazem também nas redes sociais”, afirma.

Em um mês, o hospital estadual realiza até 60 cirurgias, e as perspectivas futuras são ampliar a capacidade de assistência e internação, além do número de especialidades ofertadas. Atualmente, são 21 leitos clínicos, que fizeram a diferença à época de sua entrega, quando a região enfrentava a alta de contaminações pela Covid-19. “Ficamos até março de 2021 praticamente atendendo só casos da doença. Dalí, em diante, passamos a funcionar no perfil original, mas mantemos um leito de isolamento e atuamos também nas transferências de pacientes contaminados pelo vírus, quando há necessidade, para o Hospital Regional do Tapajós, em Itaituba”, detalha a gestora.

17/02/2022

