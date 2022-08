Bolsonaro será alvo de panelaço durante entrevista ao JN

(Foto: Reprodução Globo) – O panelaço foi introduzido no Brasil como método de protesto e descontentamento com o governo federal.

O presidente Jair Bolsonaro (PL), após quatro anos, voltará a sentar-se na bancada do Jornal Nacional ao lado dos jornalistas William Bonner e Renata Vasconcellos.

A TV Globo convidou os cinco candidatos mais bem colocados na pesquisa divulgada pelo Datafolha dia 28 de julho. A ordem das entrevistas foi definida por sorteio.

Bolsonaro vai abrir a série de entrevistas do noticiário com os candidatos ao Palácio do Planalto. Neste ano, os candidatos terão 13 minutos a mais na bancada do Jornal Nacional. Em 2018, as entrevistas duraram 27 minutos

Segundo o blog do Esmael, Bolsonaro será alvo de maior panelaço do mundo, nesta segunda-feira (22/08), às 20h30, durante entrevista ao vivo para o Jornal Nacional na TV Globo.

Grupos anti-bolsonaro se manifestaram nas redes sociais dizendo que estão preparados para bater panela durante os 40 minutos da entrevista do presidente no Jornal Nacional.

De acordo com o opositores, os motivos para que os brasileiros batam panela nesta segunda-feira são:

– 33 milhões de brasileiros passam fome todos os dias;

– A taxa de desemprego no país é uma das maiores do mundo;

– Precarização da mão de obra e aviltamento do poder de compra dos salários;

– Volta da inflação, que come maior parte dos rendimentos;

– Comida cara e vulnerabilidade alimentar;

– Passagens aéreas mais caras do mundo;

– Fim do Auxílio Brasil após as eleições;

– Novos aumentos no preço dos combustíveis em dezembro, após as eleições, com o fim da redução do ICMS;

– E 63 milhões de inadimplentes.

Confira as datas e horários das entrevistas no JN:

Datas:

Segunda-feira (22/8): Jair Bolsonaro (PL);

Terça-feira (23/8): Ciro Gomes (PDT);

Quinta-feira (25/8): Luiz Inácio Lula da Silva (PT);

Sexta-feira (26/8):Simone Tebet (MDB)

Hora:

Sempre às 20h30

Duração:

40 minutos

(Com informações do Blog do Esmael).

Jornal Folha do Progresso em 22/08/2022/

