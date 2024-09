Paraíba: vereadora é presa em operação contra aliciamento de eleitores

Foto: Reprodução | Polícia Federal investiga suposto esquema violento para coagir votos e organização criminosa que teria a intenção de interferir no processo.

Quatro mandados de prisão preventiva e sete mandados de busca e apreensão foram cumpridos por policiais federais na manhã desta quinta-feira (19) durante a segunda fase da Operação Território Livre, que investiga uma organização criminosa que atuava no aliciamento violento de eleitores, em João Pessoa. Entre os presos, há uma vereadora, candidata à reeleição.

Na semana passada, três mandados de busca e apreensão em endereços ligados a vereadora Raissa Lacerda (PSB) foram cumpridos no bairro São José, em João Pessoa.

A segunda fase da operação, nesta quinta-feira (19) cumpriu mandados de prisão no bairro Alto do Mateus e no São José. Conforme a PF, as presas são:

Raissa Lacerda, vereadora que cumpre seu quinto mandato em João Pessoa.

Pollyanna Monteiro Dantas dos Santos, que, segundo a PF, usaria do poder para determinar quem deve ser votado no BSJ.

Taciana Batista do Nascimento, que seria o braço direito de Pollyanna, usada para exercer influência na comunidade.

Kaline Neres do Nascimento Rodrigues, apontada como articuladora no bairro alto do Mateus. Teria ligação com facção e usava para coagir os votos em determinados candidatos.

A investigação que culminou na operação desta quinta-feira (19) começou na semana passada, a partir da apreensão de uma quantia de R$ 35 mil em dinheiro, além de documentos, contracheques de funcionários públicos e aparelhos celulares.

Com as diligências realizadas durante a investigação, a PF teria identificado a existência de uma organização criminosa bem estruturada, que agia no aliciamento de eleitores com violência a fim de interferir no processo eleitoral.

Em nota, a assessoria da vereadora negou envolvimento com as outras pessoas citadas no processo, prometeu esclarecer as acusações das investigações e disse que a parlamentar estaria sendo perseguida por opositores.

“Raissa é inocente e tem como provar. Ela está sendo vítima de uma ardilosa perseguição eleitoral”, diz trecho da nota.

A Câmara Municipal de João Pessoa também se manifestou sobre o caso e informou que a procuradoria-geral do legislativo municipal acompanha a operação. A casa legislativo disse ainda que confia no trabalho da Justiça e no devido processo legal.

“A Casa de Napoleão Laureano e seus representantes defendem de forma intransigente o direito constitucional de ir e vir das pessoas e vão acompanhar de perto o desenrolar das investigações”, diz trecho da nota.

Fonte: Metrópoles e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 19/2024/14:12:39

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...