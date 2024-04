Bolsonaro visita Sinop, é recebido por grande público e critica Lula

(Fotos: Só Notícias/Fabiano Marques)- O ex-presidente da República Jair Bolsonaro (PL) desembarcou, no início da tarde, no aeroporto presidente Figueiredo, onde foi recepcionado por centenas de apoiadores, além de lideranças políticas, do agronegócio e empresariais. O saguão no aeroporto ficou lotado.

Bolsonaro veio acompanhado do deputado Eduardo Bolsonaro e do ex-secretário de Assuntos Fundiários Naban Garcia e participaram de uma carreata e motociata, com centenas de participantes, do aeroporto, passando pelas avenidas na área central até a praça da Bíblia, onde aconteceu ato público.

Bolsonaro disse, em seu discurso que, “o que mais tenho ouvido quando estou no meio do povo são três pequenas frases: ‘Deus te abençoe’, ‘estamos orando por você’ e ‘volta Bolsonaro’. O ex-presidente também agradeceu a grande receptividade que tem recebido nas cidades por onde passa. “Sou o ex (presidente) mais amado do Brasil”. Bolsonaro também criticou Lula. “Nós já vimos time de futebol ser campeão sem torcida, agora presidente sem povo é a 1ª vez”, discursou.

Jair Bolsonaro também falou sobre as eleições municipais e disse que a escolha deve ser feita “com a razão. “Não escolham prefeitos ou vereadores com emoção. Escolham aqueles que vocês acreditam e o resto vem depois. Vamos plantar nas câmaras municipais as futuras lideranças para o amanhã”,

Às 16:30h, o ex-presidente participa da Norte Show, feira do agro, que iniciou ontem. Ele foi convidado, mês passado, pelas diretorias da Acrinorte e Sindicato Rural para prestigiar a feira que foi aberta, ontem, com a presença do governador Mauro Mendes.

Também acompanham a visita de Bolsonaro a Sinop o senador Wellington Fagundes, os deputados federais Abilio Brunini, Jose Medeiros e coronel Assis.

