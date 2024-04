Suspeito de assassinar o próprio irmão, ‘Mãozinha’ é morto após levar surra em Parauapebas-PA

(Foto: Reprodução/redes sociais)- O caso ocorreu na terça-feira (16), no bairro Vila Nova, quando moradores espancaram o suspeito.

Um jovem identificado como Vinícius Sousa Cardoso, mais conhecido pelo vulgo ‘Mãozinha’, foi espancado e morto por populares na noite de terça-feira (16), no bairro Vila Nova em Parauapebas, sudeste do Pará. Segundo as informações iniciais, Vinícius foi assassinado pelos ‘justiceiros’ devido ser suspeito de matar o próprio irmão, Monet Sousa Cardoso, horas antes.

Conforme as informações iniciais, por volta de 21h40 a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de esfaqueamento. A vítima era Monet, que foi encaminhado para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), mas chegou morto ao local. A mãe do jovem informou que o filho estaria jogando futebol com amigos quando o irmão, Vinicius, chegou ao local e desferiu as facadas. A guarnição chegou a procurar por ‘Mãozinha’, mas não o encontrou.

Por volta de 20h50, a PM foi novamente chamada para atender outro assassinato, mas dessa vez a vitima era Vinicius. Os agentes foram informados que Mãozinha havia sido espancado por um grupo de cerca de 15 pessoas, que supostamente queriam vingança pela morte de Monet. As pessoas desferiram vários golpes na região da cabeça de Vinícius e o deixaram no meio da rua. Na casa dele, foram encontrados vestígios de sangue e possível luta corporal.

Até o momento, ninguém envolvido no espancamento foi identificado ou preso. A Polícia Militar preservou o local do crime até a chegada da Polícia Civil, para que fossem realizados os procedimentos cabíveis. Um inquérito policial foi aberto para apurar as duas mortes.

Em nota, a Polícia Civil informou que equipes da Delegacia de Homicídios de Parauapebas apuram as mortes de Vinícius Sousa Cardoso e Monet Sousa Cardoso. Perícias foram solicitadas e testemunhas estão sendo ouvidas para auxiliar nas investigações.

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 17/04/2024/15:29:37

