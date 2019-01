Bombeiros capturam sucuri de 4,5m na zona urbana de Santarém, no Pará

A sucuri capturada pelos bombeiros foi entregue ao ZooUnama de Santarém, no Pará — Foto: ZooUnama/Divulgação

A cobra foi vista por populares que acionaram o Corpo de Bombeiros.

Uma sucuri de 4,5m foi capturada por uma equipe do 4º Grupamento de Bombeiros Militar (4º GBM), em Santarém, oeste do Pará, no final da tarde de domingo (13). O animal foi avistado por populares em uma área na Br-163, bairro Matinha.

Assustadas, as pessoas que avistaram a sucuri acionaram o 4º GBM que enviou uma equipe até o local. A cobra foi capturada pelos bombeiros e encaminhada ao ZooUnama.

Segundo a médica veterinária do ZooUnama, Ianny Posiadlo, a cobra foi avaliada e está em boas condições. “Vamos realizar a soltura ainda essa semana. Estamos verificando com os órgãos ambientais a possibilidade de devolvermos a sucuri à natureza na quinta-feira”, informou.

Por :G1 Santarém

