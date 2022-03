Bombeiros encontram corpo de jovem desaparecido no Rio Xingu, em Altamira

Sete militares trabalharam para encontrar o jovem Adeilson da Silva, desaparecido nas águas do Rio Xingu, neste domingo (6) (Foto:Reprodução / Site Plantão 24Horas News)

A corporação localizou o cadáver nesta segunda-feira (7)

O cadáver de Adeilson Pereira da Silva, de 22 anos, foi encontrado pelo Corpo de Bombeiros na manhã desta segunda-feira (7) no Rio Xingu, em Altamira, no sudoeste paraense. O jovem estava desaparecido desde o último domingo (6). (As informações são do site Plantão 24horas News).

Segundo as informações apuradas pelos órgãos de segurança pública, Adeilson desapareceu no domingo à tarde. Ele estaria na companhia de um sobrinho, tomando banho no Rio Xingu, quando submergiu e não foi mais visto. Acionado, o Corpo de Bombeiros deu início às buscas.

A corporação designou sete militares na missão, que foi concluída em um curto tempo. No entanto, os órgãos de segurança ainda procuram levantar as reais motivações da morte de Adeilson da Silva.

A cunhada da vítima afirmu que o rapaz sofria de asma e associou o problema de saúde ao afogamento do jovem.

Após a localização do corpo, peritos do Instituto Médico Legal (IML) realizaram a remoção e, posteriormente, devem fazer a necropsia.

