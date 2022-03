Putin tem planos para destruir e aterrorizar a Ucrânia, diz embaixadora dos EUA na ONU

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Se as últimas duas semanas nos mostraram alguma coisa, é que o povo ucraniano não vai desistir. E muitos russos, incluindo muitos soldados russos, não querem essa guerra”, disse Thomas-Greenfield em uma reunião do Conselho de Segurança da ONU nesta segunda-feira (7).

A embaixadora dos Estados Unidos nas Nações Unidas, Linda Thomas-Greenfield, disse que “Putin está claramente disposto a sacrificar a vida de milhares de soldados russos para alcançar suas ambições pessoais”. Thomas-Greenfield também falou que o presidente russo “tem um plano para destruir e aterrorizar a Ucrânia”, acrescentando que os EUA estão “preocupados com o fato de o mundo precisar estar preparado para um caminho muito longo e muito difícil à frente”. (Com informações da CNN Brasil).

