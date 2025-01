Borracheiro sofre atentado a bala no Pará

(Foto: Reprodução) – A vítima estava em sua borracharia no conjunto Imperial quadra 16, bairro Nova Marituba, às margens da estrada da Pirelli, quando foi alvejado por quatro disparos

Um borracheiro foi vítima de um atentado a bala no município de Marituba, na Grande Belém, perpetrada por dois criminosos que chegaram em uma motocicleta e não se importaram com dezenas de pessoas próximas e dispararam quatro vezes contra a vítima.

O caso foi registrado pela Polícia Militar através de uma guarnição do 21º Batalhão, sob o comando do coronel Paulo Amarantes e capitão Adriano, depois que o Centro Integrado de Operações foi acionado por um morador da área.

O palco do crime foi a estrada da Pirelli e, segundo as informações dos policiais que atenderam a ocorrência, houve uma tentativa de homicídio contra o dono de uma borracharia identificado como Diek Adison Soares Abreu, de 35 anos.

A vítima estava em sua borracharia no conjunto Imperial quadra 16, bairro Nova Marituba, às margens da estrada da Pirelli, quando foi alvejado por quatro disparos de arma de fogo em plena luz do dia.

A Polícia Militar informou também que a vítima foi socorrida e levada até a Unidade de Pronto Atendimento de Marituba, sendo posteriormente transferida para o Hospital Metropolitano e segundo informações colhidas, estando estável e orientado.

Em diligências do oficial de dia, foi colhida imagens de câmeras onde foi constatado dois homens em uma motocicleta com rosto coberto com capacete e placa omitida.

Após o fato foi feito cerco policial em diversos bairros de Marituba, porém sem êxito na captura. Vídeos gravados posteriormente ao fato mostra a vítima ferida sendo amparada por populares sendo que a motivação está sendo investigada pela Polícia Civil.

Fonte: Mateus Souza – Diário do Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 21/01/2025/14:48:04

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...